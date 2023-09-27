Adana Demirspor - Beşiktaş maçı özeti izle 4-2 | Adana Demirspor - BJK maç sonucu izle...

|90'
|Adana Demirspor yine gole yaklaştı. Sol kanattan topla gelen Yusuf Erdoğan'ın şutu üst direkten döndü.
|90'
|Adana Demirspor sol kanattan etkili geldi ancak İzzet Çelik, Yusuf Erdoğan'ın pasında topla buluşamadı.
|90'
|Masuaku uzun topta Aboubakar'ı buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.
|90'
|Hakem maçın sonuna 7 dakika ekledi.
|90'
|Cenk'in indirdiği topta ceza sahasının solunda topla buluşan Rashica düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.
|89'
|GOL Milot Rashica.
|88'
|Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Onur'un ortası Gravillon'dan geri döndü.
|87'
|Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
|86'
|Adana Demirspor net fırsattan yararlanamadı. Yusuf Sarı'nın şutunda seken topa Emre Akbaba altı pasın içinden auta yolladı.
|85'
|Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Salih Uçan giren oyuncu Zaynutdinov.
|84'
|Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Muleka'nın şutu kaleci Vedat'ta kaldı.
|83'
|Beşiktaş sağ kanattan etkili gelmek istedi ancak Onur Bulut topun hakimiyetini kaybetti ve top taca çıktı.
|82'
|Beşiktaş etkili geldi ancak Aboubakar'ın topuna Semih müdahale etti.
|81'
|Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Muleka'nın pası Semih'ten geri döndü.
|80'
|Kaleci Vedat'ın hatasında topu kazanan Aboubakar dar açıdan topu ağlara göndermeyi başardı.
|79'
|GOL Vİncent Aboubakar.
|78'
|Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Amir Hadziahmetovic'ın pası Muleka ile buluşmadı.
|77'
|Yusuf Erdoğan GOL sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü.
|76'
|Sol kanattan atağa çıkan Yusuf Erdoğan uzak köşeye plaseyle topu ağlara yolladı.
|75'
|GOL Yusuf Erdoğan.
|74'
|Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak Salih'in pası Onur Bulut ile buluşmadı.
|73'
|Su molasının ardından oyun tekrardan başladı.
|72'
|Beşiktaş tribünlerinden 'Yönetim İstifa' sesleri yükseliyor.
|71'
|Hakem su molası verdi.
|70'
|Beşiktaş hızlı çıkmak istedi ancak Gravillon atağın büyümesine izin vermedi.
|69'
|Beşiktaş gole yaklaştı. Köşe vuruşunda topla buluşan Cenk'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
|68'
|Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi ancak Rashica, Semih'i geçemedi.
|67'
|Masuaku'nun müdahalesiyle Emre Akbaba yerde kaldı hakem serbest vuruş verdi.
|66'
|Beşiktaş gole yaklaştı. Aboubakar'ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.
|65'
|Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Ghezzal ve Rosier giren oyuncular Muleka ve Onur Bulut.
|63'
|Adana Demirspor'da Niang yerde kaldı sağlık ekipleri sahaya girdi.
|62'
|Adana Demirspor kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.
|61'
|Adana Demirspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Dorukhan giren oyuncu Tayfun Aydoğan.
|60'
|Kullanılan köşe vuruşu sonrası altı pasta boş kalan Emre Akbaba topu ağlara yolladı.
|59'
|GOL Emre Akbaba.
|58'
|Adana Demirspor sağ kanattan etkili geldi ancak Colley topu kornere yolladı.
|57'
|Hakem Nani'ye yapılan müdahalenin ardından oyunu durdurdu. Serbest vuruş.
|56'
|Emre Akbaba, Salih Uçan'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.
|55'
|Kaleci Vedat'ın tedavisinin bitmesinin ardından oyun tekrardan hareketlendi.
|54'
|Pozisyonun ardından Vedat yerde kaldı sağlık ekipleri sahaya girdi.
|53'
|Beşiktaş etkili geldi. Rosier'in ortasında Colley topa vurmak istedi ancak kaleci Vedat çıkıp topu yumrukladı.
|52'
|Adana Demirspor sağ kanattan etkili çıkmak istedi ancak Yusuf Sarı'nın topla ilerlemesine Amir Hadziahmetovic izin vermedi.
|51'
|Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak top üstten auta çıktı.
|50'
|Beşiktaş sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Ghezzal topun kontrolünü sağlayamadı ve top taca çıktı.
|49'
|Adana Demirspor sağ kanattan etkili geldi ancak Yusuf Sarı'nın şutu üstten auta çıktı.
|48'
|Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Rashica'nın ortası Cenk ile buluşmadı.
|47'
|Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi Ghezzal'ın ortasında top Cenk ile buluşmadan önce Gravillon araya girdi.
|46'
|İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.
|46'
|Adana Demirspor'da da Belhanda oyundan alındı Yusuf Erdoğan oyuna girdi.
|46'
|Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu çıkan oyuncu Chamberlain giren oyuncu Rashica.
|D.A.
|İlk yarı sonucu Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş.
|45'
|Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.
|45'
|Emre Akbaba, Ghezzal'ın müdahalesiyle yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi.
|45'
|Niang'ın ayağa kalkmasıyla beraber oyun tekrardan hareketlendi.
|45'
|Adana Demirspor'da Niang yerde kaldı sağlık ekipleri sahaya girdi.
|45'
|Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Chamberlain topu istediği gibi kontrol edemedi ve top kaleci Vedat'ta kaldı.
|45'
|Beşiktaş köşe vuruşundan yararlanamadı. Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda top Necip'e çarptı ve auta çıktı.
|45'
|Adana Demirspor etkili geldi ancak Belhanda'nın pası Niang ile buluşmadı. Kaleci Ersin topun sahibi oldu.
|45'
|Beşiktaş gole yaklaştı. Sol kanattan Masuaku'nun çevirdiği topta Cenk Tosun topu üstten auta attı.
|45'
|Hakem ilk yarının sonuna 9 dakika ekledi.
|44'
|Oyun tekrardan hareketlendi.
|43'
|İki oyuncu da ayağa kalktı ancak Belhanda sahadan dışarı çıkmakta zorluk çekiyor..
|42'
|Adana Demirspor'da, Belhanda ve Niang kafa kafaya çarpıştı sağlık ekipleri sahaya geldi.
|41'
|Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Masuaku'nun pasında Cenk ceza sahası içinde topla buluştu ancak topu içeri çeviremedi. Adana Demirspor aut kullanacak.
|40'
|Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.
|39'
|Aboubakar'ın müdahalesiyle Gravillon yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi.
|38'
|Beşiktaş hızlı çıkmak istedi ancak Salih Uçan'ın pası Dorukhan'ın eline çarptı hakem oyunu durdurdu.
|37'
|Adana Demirspor sağ kanattan hızlı gelmek istedi ancak Vedat'ın pası Yusuf Sarı için çok hızlı. Top taca çıktı.
|36'
|Salih Uçan, Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı hakem serbest vuruş dedi.
|35'
|Rosier'in müdahalesiyle Abdürrahim yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi.
|34'
|Adana Demirspor sağ kanattan çıkmak istedi ancak Yusuf Sarı'nın pası Svensson ile buluşmadı.
|33'
|Gravillon'un müdahalesiyle yerde kalan Aboubakar için hakem serbest vuruş verdi.
|32'
|Beşiktaş gole yine yaklaştı kullanılan köşe vuruşunda Aboubakar topa vuramadan önce Gravillon araya girdi.
|31'
|Beşiktaş gole yaklaştı. Cenk'in ortasında Ghezzal topu boş kaleye yollayamadı. Semih Güler topu çizgiden çıkardı.
|30'
|Ersin'in kaleye girmesiyle beraber aut atışıyla oyun tekrardan başladı.
|29'
|Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Sakatlanan Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu oyuna girdi.
|28'
|Adana Demirspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutu az farkla dışarı çıktı.
|27'
|Beşiktaş kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.
|26'
|Belhanda'nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Mert'te kaldı.
|25'
|Su molası bitti oyun tekrardan başladı.
|24'
|Hakem su molası verdi. Oyun durdu.
|23'
|Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak Salih'in pası Ghezzal ile buluşmadı.
|22'
|Adana Demirspor rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.
|21'
|Ghezzal'ın vuruşu barajdan geri döndü. Top Adana Demirspor'da.
|20'
|Tekrardan serbest vuruş kararı. Salih Uçan kullandığı serbest vuruşun rakipten dönmesinin ardından topu kontrol etti ve tekrardan yerde kaldı hakem serbest vuruş dedi.
|19'
|Aboubakar, Semih ile yaşadığı ikili mücadelenin ardından yerde kaldı hakem serbest vuruş dedi.
|18'
|Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.
|17'
|GOL M'Baye Niang.
|16'
|Yere düşerken rakip oyuncuyla çarpışan Necip tekrardan ayağa kalktı. Oyun tekrardan başladı.
|15'
|Necip Uysal yerde kaldı sağlık ekipleri sahaya girdi.
|14'
|Beşiktaş etkili geldi ancak Ghezzal'ın getirdiği topa Gravillon müdahale etti.
|13'
|Yusuf Sarı'nın müdahalesiyle yerde kalan Cenk için hakem serbest vuruşu verdi.
|12'
|Köşe vuruşunda topla buluşan Salih Uçan istediğini yapamadı ve top auta çıktı.
|11'
|Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un şutu savunmadan sekip kornere çıktı.
|10'
|Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Colley'in vuruşu kaleci Vedat'ta kaldı.
|9'
|Hakem faul kararı verdi. Semih Güler'in müdahalesiyle Rosier yerde kaldı hakem faulü verdi.
|8'
|Ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
|7'
|GOL Younes Belhanda.
|6'
|Adana Demirspor gole yaklaştı. Kontra atağa çıkan Belhanda sağ kanattaki Yusuf Sarı'ya topu aktardı ve Yusuf'un şutu az farkla auta çıktı.
|5'
|Adana Demirspor kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.
|4'
|Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Ghezzal'ın ortası rakipten geri döndü.
|3'
|Hakem faulü çaldı. Niang'ın müdahalesiyle Necip yerde kaldı hakem faulü verdi.
|2'
|Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Rosier'in pası savunmadan sekti taca çıktı.
|1'
|Maçın hakemi başlama düdüğünü çaldı. Maça Adana Demirspor başladı.
|M.Ö.
|Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Rebic ve Gedson için, "Rebic'in sakatlığı antrenmanda oldu. Gedson da Brugge maçından sonra oldu. Her ikisi de oynamaya hazır değil. Birinin omuzunda birinin belinde rahatsızlık var" sözlerini sarf etti.
|M.Ö.
|Patrick Kluivert: "Beşiktaş karşısında eksik gibi görünebiliriz ama yedek oyuncularımız da muazzam. Ellerinden gelenin yapacaklar. Bizim için bu maçın nemini biliyorlar. Yine dominant bir oyunla kazanmak istiyoruz."
|M.Ö.
|Beşiktaş XI: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
|M.Ö.
|Adana Demirspor XI: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.
|M.Ö.
|Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki tüm yenilgilerini deplasmanda aldı. Siyah beyazlı takım Adana deplasmanında oynadığı 19 karşılaşmada 8 mağlubiyet alırken 4 maç da berabere bitti. Siyah beyazlılar Adana deplasmanından 7 galibiyet çıkarabildi.
|M.Ö.
|Beşiktaş ile Adana Demirspor, tarihleri boyunca toplam 38 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 galibiyet alırken 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor ise 8 maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.
|M.Ö.
|Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.
|M.Ö.
|Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.
|M.Ö.
|Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.
|M.Ö.
|Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.
|M.Ö.
|İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.
|M.Ö.
|Beşiktaş, 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk oluyor.