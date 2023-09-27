Adana Demirspor - Beşiktaş maçı özeti izle 4-2 | Adana Demirspor - BJK maç sonucu izle...

Adana Demirspor - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor Beşiktaş'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takım yıldızlar topluluğu kadrosuyla rakibini eli boş gönderme peşinde. Beşiktaş ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Belhanda, Emre Akbaba, Nani, Yusuf Sarı, NiangMert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, AboubakarBeşiktaş ile Adana Demirspor, tarihleri boyunca toplam 38 maçta karşı karşıya geldi.Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 galibiyet alırken 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor ise 8 maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki tüm yenilgilerini deplasmanda aldı.Siyah beyalı takım Adana deplasmanında oynadığı 19 karşılaşmada 8 mağlubiyet alırken 4 maç da berabere bitti. Siyah beyazlılar Adana deplasmanından 7 galibiyet çıkarabildi.