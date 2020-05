Adana bayram namazı saat kaçta (24 Mayıs 2020)

İstanbul: 06.13

Ankara: 06.01

İzmir: 06.27

Konya: 06.07

Sivas: 05.44

Gaziantep: 05.49

Kilis: 05.51

Hakkari: 05.23

Kayseri: 05.53

Trabzon: 05.31

Bursa: 06.15

Diyarbakır: 05.36

Antalya: 06.16

Şanlıurfa: 05.43

Erzurum: 05.27

Adana: 05.58

Eskişehir: 06.10

Mersin: 06.01

Edirne: 06.21

Samsun: 05.43

Lefkoşa: 06.13

Berlin: 05.41

Londra: 05.39

Saraybosna: 05.51

Adana Bayram namazı saat kaçta bilgisine ulaşmak için yoğun aramalar yapılıyor. 24 Mayıs 2020 Adana Bayram namazı saat kaçta camilerde kılınmayacak ancak evlerde cemaat oluşturmak isteyenler için bayram namazı saat kaçta kılınabilir. Diyanete göre bayram namazını yalnız kılmak mümkün değildir. Bayram namazında cemaat oluşturulduğu sürece namaz kılınabilir ancak tek başınıza bayram namazı kılabilmeniz mümkün değildir.06:26Çorum'da bayram namazı saat 05:50'te kılınacak.Bayburt'ta bayram namazı saat 05:30'te kılınacak.Samsun'da bayram namazı saat 05:43'de kılınacak.Amasya'da bayram namazı saat 05:47'de kılınacak.Sinop'da bayram namazı saat 05:45'da kılınacak.UŞAK için Ramazan Bayram Namazı saat 06:17 olarak belirlenmiştirBursa'da bayram namazı 06:15'de kılınacak.Duha namazı aynı zamanda kışlık namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: "Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır." Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek'at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek'at kılmaktır.Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395)."Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarızSübhaneke'yi okuruzEuzü-besmele çekerizFatiha Suresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizAyağa kalkarak Kıyama dururuzBesmele çekerizFatiha Suresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizOturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır.Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramının ilk gününde her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu sevince katılmasına yönelik bir uygulama yapacaktır. Halkımızın da tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi gerekli temizliğini ve diğer hazırlıklarını yapması, giyim kuşamına özen göstermesi ve güneşin yükseldiği o bayram namazı vaktini heyecanla, dualarla, zikirlerle beklemesi uygun olacaktır. Böylece bayram namazını cemaatle kılamamanın hüznünü, bayram namazı vaktine sağ salim ulaşmış olmanın sevinci ve şükrü ile Allah'ın huzuruna durarak giderebilecektir. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek o günün bayram günü olduğunu ailesiyle birlikte idrak edecektir. Yukarıda açıklandığı gibi dileyen kardeşlerimiz bayram namazı niyetiyle, dileyenler de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceklerdir.