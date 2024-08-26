Haber Tarihi: 26 Ağustos 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 15:33

Açıköğretim (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları için geri sayım başladı. 17 Ağustos'ta Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 Açıköğretim (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?
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2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı, sınava katılım sağlayan tüm açıköğretim öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. AÖF yaz okulu derslerinin tamamlanmasının ardından yapılan sınavla birlikte, öğrenciler sonuç duyurusunu beklemeye başladı. Peki, 2024 AÖF yaz yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.


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