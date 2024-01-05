ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? 2024

ABD işgücü piyasasından gelen toparlanma sinyalleri Fed faiz indirimi beklentilerinin boyutunu küçültürken hisse senetleri endeksleri de buna paralel kayıp yaşıyor. MSCI Dünya endeksi perşembe günü de kayıp yaşayarak üç gün üst üste geriledi. Perşembe gününü S&P 500 yüzde 0,3, Nasdaq 100 ise yüzde 0,6 ekside kapadı.Böylece S&P 500 kayıplarını dördüncü güne, Nasdaq 100 ise beşinci güne taşımış oldu. İki endeksin vadelileri sabah saatlerinde yatay seyretti. Asya Pasifik'te ise karışık bir tablo var. Yenin zayıflamasından destek bulan Japon hisseleri yükselirken Hong Kong ve Güney Kore endeksleri geriledi. Kritik istihdam verisi öncesi dolar yükseliyor. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,1 yükselişle 1.226 puan seviyesinde.ABD tarım dışı istihdam verisinde yavaşlama beklentisi Gözler Fed'in faiz patikasında belirleyici rol oynayacak yılın ilk önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdamına çevrildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Amerikan ekonomisinin aralık ayında 175 bin tarım dışı istihdam yarattığı yönünde.Kasım ayındaki 199 binlik gerçekleşmeden aşağıda bir seviyeyi işaret eden bu beklenti, işgücü piyasasının faiz artışları sonucu daha da soğuduğu öngörüsünü yansıtıyor. Aralık ayında 140 bin ile medyan beklentinin altında tahminde bulunan Bloomberg Economics ekonomistlerine göre işgücü piyasası sadece belli başlı iş kollarında güçlü kalacak. Aralarında Anna Wong ve Stuart Paul'un da olduğu Bloomberg ekonomistlerine göre kamu, sağlık ve eğlence-konaklama sektörleri istihdama öncülük eden sektörler olacak. Ekonomistler perakende, imalat, finans sektörlerinde ise istihdam kaybı bekliyor.2024'te işsizlik oranının sürekli bir şekilde artacağını öngören ekonomistler bu sürecin hızlı seyretmesi durumunda erken bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bloomberg anketinde işsizliğin yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e yükselmesi bekleniyor. Ortalama saatlik ücretlerin de istihdam temposundaki yavaşlamaya paralel olarak yıllık yüzde 4 büyümeden yüzde 3,9 büyümeye gerilemesi tahmin ediliyor.