5 Temmuz 2020 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Ay tutulması görüntüsü vatandaşlarımız tarafından merakla bekleniyor. Ay tutulması olacağını söyleyen bilim adamlarının açıklamalarından sonra herkes fotoğraf çekmeye başladı. Sabırsız bekleyiş devam ederken saatler kala bu anları izlemek isteyenler bulunuyor. Ay tutulması ne zaman, ay tutulması saat kaçta, parçalı ay tutulması, yarı gölgeli ay tutulması konuları ile ilgili detaylar haberimizde.

05 Temmuz 2020 02:13
5 Temmuz 2020 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?
5 Temmuz 2020 sabaha karşı ay tutulması gerçekleşecek. Bu önemli anda ay tutulmasını fotoğraflamak isteyenler Türkiye'de hayal kırıklığına uğrayabilir. Bunun nedeni Türkiye'den tam olarak görülemeyecek olmasıdır. Ay tutulması konusunda bilim adamlarının verdiği detaylar göze çarpıyor. Dünyanın uydusu ay Türkiye'den dolunay şeklinde gözlemlenebiliyor. Çok net şekilde görülen dolunay dünyanın farklı yerlerinde ay tutulması olarak gözlemlenebilecek.
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AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay tutulması 5 Temmuz 2020'de genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ


TAM AY TUTULMASI 14 ARALIK'TA YAŞANACAK

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.



AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülen görüntüdür.

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