Haber Tarihi: 31 Mart 2024 12:51 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 12:51

31 Mart: AVM'ler açık mı, lokantalar, cafe açık mı? Bugün mağazalar, LCW açık mı?

Seçim günü kafeler ve AVM'lerin açık olup olmayacağıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim günü uygulanacak olan yasakları açıkladı. Oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar ise hangi mekanların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, seçim günü kafeler, AVM'ler açık mı/kapalı mı?

31 Mart: AVM'ler açık mı, lokantalar, cafe açık mı? Bugün mağazalar, LCW açık mı?
Abone Ol
Yerel seçimlerin yapıldığı bugün, kafeler ve AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. YSK tarafından belirlenen seçim günü yasaklarıyla birlikte, açık ve kapalı olacak olan mekanlar belli oldu. İşte ayrıntılar...

SEÇİM GÜNÜ KAFELER VE AVM'LER KAPALI MI?

Yerel seçim gününde kafeler ve AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. YSK tarafından yayımlanan seçim günü yasaklarına göre, düğün, nişan ve benzeri eğlence tarzındaki durumlar 18.00'dan sonra düzenlenebilecek

Tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak.

Buna göre; bugün tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. Sadece lokantalarda yemek verilecek.

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

Seçim yasakları, saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başladı. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, kaç TL? 2024 Gündem Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, kaç TL? 2024
Mauro Icardi, şampiyonluk modunu açıyor Galatasaray Mauro Icardi, şampiyonluk modunu açıyor
Trabzonspor'da yeni hedef Emre Akbaba Trabzonspor Trabzonspor'da yeni hedef Emre Akbaba
Sebastian Szymanski: 'Kazanmaya odaklıyım' Fenerbahçe Sebastian Szymanski: "Kazanmaya odaklıyım"
Marketler bugün açık mı? 31 Mart seçim günü BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı? Gündem Marketler bugün açık mı? 31 Mart seçim günü BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı?
31 Mart: AVM'ler açık mı, lokantalar, cafe açık mı? Bugün mağazalar, LCW açık mı? Gündem 31 Mart: AVM'ler açık mı, lokantalar, cafe açık mı? Bugün mağazalar, LCW açık mı?
Trabzonspor'da Uğurcan'a terapi Trabzonspor Trabzonspor'da Uğurcan'a terapi
Fenerbahçe'de Livakovic'e tam destek! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Livakovic'e tam destek!
Galatasaray, 'bitti' demeden bitmiyor Galatasaray Galatasaray, "bitti" demeden bitmiyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Barcelona kazandı, Real Madrid'i beklemeye geçti!
2
Thomas Tuchel: "Şampiyon Leverkusen"
3
Fenerbahçe'de erteleme talebini futbolcular kabul etmedi!
4
Brighton'ın gözü Okan Buruk'ta
5
Bilyoner'de Manchester City - Arsenal maçına, canlı oyna!
6
Fenerbahçe, TFF'yi FIFA'ya şikayet edebilir!
7
Dursun Özbek ve Okan Buruk takımı motive etti: "Konsantrasyon"

SON HABERLER

yukarı ok