31 Mart: AVM'ler açık mı, lokantalar, cafe açık mı? Bugün mağazalar, LCW açık mı?

Yerel seçimlerin yapıldığı bugün, kafeler ve AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. YSK tarafından belirlenen seçim günü yasaklarıyla birlikte, açık ve kapalı olacak olan mekanlar belli oldu. İşte ayrıntılar...

Yerel seçim gününde kafeler ve AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. YSK tarafından yayımlanan seçim günü yasaklarına göre, düğün, nişan ve benzeri eğlence tarzındaki durumlar 18.00'dan sonra düzenlenebilecek

Tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak.

Buna göre; bugün tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. Sadece lokantalarda yemek verilecek.

Seçim yasakları, saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başladı. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.