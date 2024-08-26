Haber Tarihi: 26 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 11:04

30 Ağustos'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? 2024

30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? 2024
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30 Ağustos Cuma günü bankaların açık olup olmadığı soruları gündemdeki yerini koruyor. Havala, EFT gibi işlemler için banka ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların 30 Ağustos mesaisini araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların mesai düzenlemesine göre resmi tatillerde hizmet verilmiyor.

Buna göre; Bankalar 30 Ağustos Cuma günü hizmet vermeyecek.

30 Ağustos'ta yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 1 Eylül Pazartesi tarihinde mümkün olacak.
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