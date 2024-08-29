30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 2024

Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hafta içi olmasından dolayı resmi tatil sebebiyle pek çok detay araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında; eczane çalışma saatleri de yer alıyor. Peki; 30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler çalışıyor mu? İşte 30 Ağustos eczane çalışma saatleri.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla cuma günü eczaneler kapalı olacak.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

30 Ağustos tarihinde valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları tüm gün kapalı olacak. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek.

29 Ağustos Perşembe gününe kısa bir zaman kaldı. Ancak 29 Ağustos Perşembe günü tatil olmayacak. Eczaneler, noterler, bankalar, sağlık ocakları ve tüm kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.