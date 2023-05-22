29 Mayıs tatil mi, 29 Mayıs okullar tatil mi, var mı 2023? MEB

29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi? 2.Tur seçim tarihi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen oylamanın akabinde merak konusu oldu. 15 Mayıs Pazartesi günü 09.30 itibariyle sandıkların yüzde 99.4'ünün açıldığını ifade eden YSK, Recep Tayyip Erdoğan'ın %49.40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44.90, Sinan Oğan'ın ise %5,2 oy aldığını açıkladı. Verilerde, seçimden çekilen Muharrem İnce'nin ise %0,44 aldığı bilgileri yer aldı. Peki, 29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgilerMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği soruları cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık' açıklamasını yaptı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından 29 Mayıs günü tüm yurtta okullar tatil edildi.Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı 2'inci tur seçimleri için bugün sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün itibarıyla başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullandığı noktalardan biri de Esenboğa Havalimanı oldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dış hatlar gidiş terminaline kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, havalimanında kurulan 8 sandıkta oylarını kullandı.Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun gerçekleştiği 14 Mayıs'ta yurt dışında seçmen sayısı 3 milyon 416 bin olarak açıklandı. 2'nci turda bu sayıya ilave olarak ilk kez oy kullanacak 2 bin 435 seçmen daha eklendi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 3 milyon 418 bin 435 seçmen 20-24 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek oylarını kullanacak.2. Tur seçimler sadece Cumhurbaşkanlığı için gerçekleşecek. Milletvekili seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlanan sonuçlara göre belirlenmiş ve tasdiklenmiş olacak.