Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 09:24 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 09:24

27 Kasım Erzurum okullar tatil mi? Son dakika bugün Erzurum'da okular tatil mi?

27 Kasım Erzurum okullar tatil mi? Son dakika bugün Erzurum'da okular tatil mi? Erzurum valiliğinden açıklama var mı? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları okullarda yüz yüze eğitime engel oluyor. Birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Yurt genelini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yayınlandı. Meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı tedirgin olan veliler ve öğrencilerin gözü Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öğrenciler ise 'okul var mı, bugün okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

27 Kasım Erzurum okullar tatil mi? Son dakika bugün Erzurum'da okular tatil mi?
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Bugün Erzurum'da okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 27 Kasım Pazartesi günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Erzurum Valiliği ve Erzurum Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 27 Kasım 2023 bugün Erzurum'da okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
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 ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ? (27 KASIM 2023)

Erzurum'da 27 Kasım 2023 Kasım okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Erzurum Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

MGM'DEN 28 İLETURUNCU VE SARI KOD!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay'ı turuncu kodla uyarırken, 27 ili ise sarı kodla uyardı. Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.

 
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