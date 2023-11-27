27 Kasım Erzurum okullar tatil mi? Son dakika bugün Erzurum'da okular tatil mi?

Bugün Erzurum'da okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 27 Kasım Pazartesi günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Erzurum Valiliği ve Erzurum Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 27 Kasım 2023 bugün Erzurum'da okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...Erzurum'daKasım 2023 Kasım okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Erzurum Valiliğinden bir açıklama gelmedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay'ı turuncu kodla uyarırken, 27 ili ise sarı kodla uyardı. Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde;Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.