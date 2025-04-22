Haber Tarihi: 22 Nisan 2025 15:51 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 15:51

23 Nisan yarın borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2025

23 Nisan 2025 günü ile ilgili araştırmalar başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde merak edilenler arasına giren sorulardan biri de 23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan 2025 çarşamba günü borsa öğlene kadar mı, tam gün mü açık olacak? oldu. 23 Nisan'da borsada işlem yapmak isteyenlerin bilmesi gerekenler şöyle...

23 Nisan yarın borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2025
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2025 Resmi tatiller gündeme geldi. Önümüzdeki hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacak olması bazı soruları gündeme getirdi. Özellikle çocuk bayramının hafta içi gününe denk gelmesi ardından vatandaşlar bazı hizmetler hakkında 'tatil mi' araştırmasına geçti. Borsa da bunlardan biri oldu. Peki 23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan 2024 salı günü borsa öğlene kadar mı, tam gün mü açık olacak?

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

22 Nisan 2025 salı günü resmi tatil olmuyor. 22 Nisan'da borsa tam gün açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise resmi tatil olmasından dolayı 23 Nisan'da borsa kapalı olacak.



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