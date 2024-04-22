23 Nisan'da üniversiteler tatil mi, var mı? 2024

23 Nisan salı günü okul var mı, tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, okula giden yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Öğrenciler ise 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi, yarım gün mü?



23 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?



23 Nisan, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da resmi tatiller arasında yer alıyor.



23 Nisan 2024 Salı günü tatil günüdür, okullar kapalı olacak.



23 Nisan 2024 Salı günü okullar ve üniversiteler resmi tatil oluyor.11 saat önce



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİL Mİ?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu sene 23 Nisan Salı gününe denk geliyor.



Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeyecek.



22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?



22 Nisan resmi tatil statüsünde bulunmadığı için resmi tatil değildir.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI TARİHÇESİ



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmî bir bayramdır.



Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram, Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır. İlk başta yasal adı "Çocuk Bayramı" olmasa da, daha sonra çocuklara neşeli bir gün geçirtme ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne gelir yaratma amacıyla 1927'den itibaren çocuk bayramı olarak kutlanmıştır.



Bayramın adı 1935'te "Hâkimiyet-i Milliye Bayramı", 1981 yılında ise "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olmuştur. UNESCO'nun 1979'u "Çocuk Yılı" olarak duyurmasının ardından, devlet kanalı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatması ile bu bayram uluslararası düzeye taşınmıştır.



Devrin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında başlattığı, 23 Nisan'da çocukları makamına kabul edip onlarla sohbet etme âdeti bu bayramın bir parçası olarak yaygınlaşıp gelenekselleşmiş; devlet adamlarının makam koltuklarına çocukları oturtma geleneği 2013 yılına kadar devam etmiştir.



Yine 1933'te stadyumlarda beden hareketleri gösterileri ile kutlama geleneği başlamış; bayramın stadyumlarda binlerce öğrenci ve devlet protokolünün katıldığı gösterilerin yerini 2013'ten itibaren, sokaklarda karnaval havasında kutlamalar almıştır.



2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi



Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma



Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba



Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba



Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba



Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı







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