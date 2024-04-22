Haber Tarihi: 22 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 13:24

23 Nisan'da otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi 2024 | 23 Nisan yarın otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, otoyollar, köprüler bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?

23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı 2024 | 23 Nisan'da (yarın) otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, otoyollar, köprüler bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Ulusal Egemelik ve Çocuk Bayramı, bu sene Salı gününe isabet ediyor. Resmi bayramlardan olan 23 Nisan günü tatil kabul ediliyor. Peki, 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? İşte yanıtı

23 Nisan'da otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi 2024 | 23 Nisan yarın otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, otoyollar, köprüler bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın denk geldiği salı günü resmi tatil olacak. Bu nedenle bazı belediyeler toplu ulaşım araçlarının da bedava hizmet vereceğini bildiriyor. 23 Nisan Salı ulaşım bedava mı?

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Çocuk bayramının kutlandığı 23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İETT'den yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edeceği belirtildi. Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta içi tarifesi ile çalışacak.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

ANKARA

EGO Genel Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılında toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.

Sabah saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması kararı kapsamında, 23 Nisan 2024 Salı günü EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz faydalanılabilecek.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz ağırlayacak.
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