Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 12:21 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 12:21

23 Nisan'da noterler açık mı? Bugün noterler açık mı?

23 Nisan'da noterler açık mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde noterde vekaletname, tespit tutanağı gibi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, bayram tatilinde noterlerin akıbetini merak ediyor. Tatil öncesinde resmi işlerini tamamlayamayanlar bu konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarına hız verdi. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı?

23 Nisan'da noterler açık mı? Bugün noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri, bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler yarın açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, noterler açık mı/kapalı mı? Noterler 23 Nisan'da çalışıyor mu?

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde önemli bir milli bayram olarak kutlanırken, bu özel günde noterler de kapalı olacak. 23 Nisan 2024 Salı günü resmi tatil olarak ilan edildiği için, noterler de bu tarihte hizmet vermemektedir.

Noterler genellikle resmi tatillerde kapalıdır ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu kapsamda yer alır. Dolayısıyla, işlem yapmak veya belge düzenlemek için notere gitmek isteyenlerin, 23 Nisan tarihinde bu durumu göz önünde bulundurmaları önemlidir.

Resmi tatillerde acil durumlar için nöbetçi noterler hizmet verebilir ancak genel olarak noterlerin kapalı olduğu ve normal çalışma saatlerinin tatil süresince askıya alındığı bilinmelidir.

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