Haber Tarihi: 21 Nisan 2025 21:19 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 21:19

23 Nisan'da kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 2025

23 Nisan'da kütüphanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

23 Nisan'da kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 2025
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Öğrenciler ve vatandaşlar 23 Nisan 2025 Çarşamba günü kütüphanelerin çalışma saatlerini merak ediyor.

23 NİSAN'DA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphanelerin kapalı olacak. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi ve diğer il halk kütüphaneleri resmi tatillerde hizmet vermiyor.

Bunun dışında İstanbul'da İBB'ye bağlı kütüphanelerin çalışma saatleri için belediyenin duyuruları yakından takip edilmesi gerekiyor.

Bazı özel kütüphaneler 23 Nisan'da çalışma saatlerini internet siteleri veya sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

RESMİ TATİLLERDE KÜTÜPHANELER KAPALI MI?

Bakanlığa bağlı kütüphaneler, resmi ve dini bayram tatillerinde resmi tatil nedeniyle kapalı oluyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü de bakanlığa bağlı kütüphaneler kapalı olacak.

Belediye kütüphaneleri ve özel kütüphanelerin çalışma saatleri farklı olabilir. Resmi sitelerinden duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

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