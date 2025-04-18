Haber Tarihi: 18 Nisan 2025 12:42 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 12:42

23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2025

23 Nisan 2025 günü ile ilgili araştırmalar başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde merak edilenler arasına giren sorulardan biri de 23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan 2025 çarşamba günü borsa öğlene kadar mı, tam gün mü açık olacak? oldu. 23 Nisan'da borsada işlem yapmak isteyenlerin bilmesi gerekenler şöyle...

23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2025
Abone Ol
2025 Resmi tatiller gündeme geldi. Önümüzdeki hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacak olması bazı soruları gündeme getirdi. Özellikle çocuk bayramının hafta içi gününe denk gelmesi ardından vatandaşlar bazı hizmetler hakkında 'tatil mi' araştırmasına geçti. Borsa da bunlardan biri oldu. Peki 23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan 2024 salı günü borsa öğlene kadar mı, tam gün mü açık olacak?

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

22 Nisan 2025 salı günü resmi tatil olmuyor. 22 Nisan'da borsa tam gün açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise resmi tatil olmasından dolayı 23 Nisan'da borsa kapalı olacak.



EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

İsmail Kartal'dan İran'da Fenerbahçe salvosu! Dünya Futbolu İsmail Kartal'dan İran'da Fenerbahçe salvosu!
Adana Demirspor - Trabzonspor; Muhtemel 11'ler Adana Demirspor Adana Demirspor - Trabzonspor; Muhtemel 11'ler
Göztepe - Beşiktaş; Muhtemel 11'ler Beşiktaş Göztepe - Beşiktaş; Muhtemel 11'ler
Murat Şahin: 'Gelecek senenin planını yapacağız' Hatayspor Murat Şahin: "Gelecek senenin planını yapacağız"
Recep Uçar: 'Türkiye Kupası'nda finale çıkmak istiyoruz' Konyaspor Recep Uçar: "Türkiye Kupası'nda finale çıkmak istiyoruz"
İbrahim Hatipoğlu: 'Taraftar meşaleleri yaksın' Galatasaray İbrahim Hatipoğlu: "Taraftar meşaleleri yaksın"
Mario Lemina: 'Yarış falan yok! Biz şampiyonuz!' Galatasaray Mario Lemina: "Yarış falan yok! Biz şampiyonuz!"
Okan Buruk'tan geleceği için açıklama! Galatasaray Okan Buruk'tan geleceği için açıklama!
Barış Alper için babasından açıklama: 'Benim yaptıklarım normal' Galatasaray Barış Alper için babasından açıklama: "Benim yaptıklarım normal"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF'den yabancı oyuncu sayısı açıklaması!
2
Galatasaray - Bodrum FK: 11'ler
3
Arda Güler için dev takas!
4
Galatasaray ile anılan Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu!
5
Xabi Alonso için 20 milyon euro!
6
Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!
7
Galatasaray'dan Bodrum FK maçında rekor!

SON HABERLER