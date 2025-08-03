Haber Tarihi: 03 Ağustos 2025 12:43 -
Güncelleme Tarihi:
03 Ağustos 2025 12:43
2025 fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatlarında son durum
2025 yılı fındık alım fiyatlarıyla ilgili gelişmeler, üreticiler başta olmak üzere kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. "2025 fındık fiyatları belli oldu mu?" sorusu, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor.
Serbest piyasada fındık fiyatları kademeli olarak yükselirken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı yeni sezon taban fiyatı için gözler Ağustos ayına çevrildi. Peki 2025 fındık alım fiyatı açıklandı mı, son rakamlar ne durumda? İşte güncel fındık fiyatları ve son gelişmeler...
GEÇTİĞİMİZ SEZONDA NE KADARDI?
Henüz Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025-2026 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını resmi olarak duyurmuş değil. 2024-25 sezonunda geçerli olan taban fiyatlar: Levant kalite için 130 TL/kg, Giresun kalite için 132 TL/kg, Sivri çeşit için ise 125 TL/kg seviyesindeydi.
FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TMO'nun taban fiyat açıklamasını Ağustos'un ilk haftasında yapması bekleniyor; ancak bazı kaynaklara göre orman yangınları nedeniyle açıklamanın Ağustos'un ikinci veya üçüncü haftasına kadar sarkabileceği ifade ediliyor.
REKOLTE KAYBININ FİYATLARI ETKİLEYEBİLECEĞİ KONUŞULUYOR
Rekolte kayıpları nedeniyle fiyatların yükselmesi bekleniyor. Örneğin Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, yüzde 15–20 oranında verim kaybı yaşandığını ve bunun fiyatlara yansıyacağını belirtti. Talebe bağlı olarak kısa süre içinde %20'ye varan fiyat artışları görülebileceği uyarısında bulundu.
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