2025 fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatlarında son durum

Serbest piyasada fındık fiyatları kademeli olarak yükselirken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı yeni sezon taban fiyatı için gözler Ağustos ayına çevrildi. Peki 2025 fındık alım fiyatı açıklandı mı, son rakamlar ne durumda? İşte güncel fındık fiyatları ve son gelişmeler...

Henüz Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025-2026 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını resmi olarak duyurmuş değil. 2024-25 sezonunda geçerli olan taban fiyatlar: Levant kalite için 130 TL/kg, Giresun kalite için 132 TL/kg, Sivri çeşit için ise 125 TL/kg seviyesindeydi.



TMO'nun taban fiyat açıklamasını Ağustos'un ilk haftasında yapması bekleniyor; ancak bazı kaynaklara göre orman yangınları nedeniyle açıklamanın Ağustos'un ikinci veya üçüncü haftasına kadar sarkabileceği ifade ediliyor.

Rekolte kayıpları nedeniyle fiyatların yükselmesi bekleniyor. Örneğin Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, yüzde 15–20 oranında verim kaybı yaşandığını ve bunun fiyatlara yansıyacağını belirtti. Talebe bağlı olarak kısa süre içinde %20'ye varan fiyat artışları görülebileceği uyarısında bulundu.