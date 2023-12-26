Haber Tarihi: 26 Aralık 2023 16:47 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 16:47

2024 Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yapacak. Peki, asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? 2023/2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman?

2024 Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?
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2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.

Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Fakat toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor.

Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.

İLK TOPLANTIDAKİ AÇIKLAMALAR

Komisyon ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirmişti. Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Hem çalışanlar, hem işverenler, hem de devletimiz için kutuplaşmadan uzak bir süreç olmasını istiyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakat ile süreci tamamlamak umudundayız" açıklamasında bulundu.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ise:

"Hepimiz biliyoruz ki asgari ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Açıklanan enflasyonla işçinin mutfağına yansıyan enflasyon arasında büyük dengesizlik vardır.

Asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir. Bir bütün olarak gelir politikası gözden geçirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası asgari ücretin işçinin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: NE KADAR OLACAK?
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık'ta Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantısı sonrası yaptığı açıklamada rakam telaffuz etmedi. Komisyonun bir karara henüz varmadığını, görüşmelerin süratle devam edeceğini, kısa zaman içinde karara varacaklarını söyleyen Ağar, bu hafta içinde tekrar bir araya geleceklerini ekledi.
Peki, asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamları nasıl olacak?

Asgari ücret şu anda brüt 13 bin 414 Türk Lirası (TL), vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.

Zam Oranı Net Asgari Ücret Brüt Asgari Ücret
Yüzde 35 15 bin 392 18 bin 109
Yüzde 40 15 bin 962 18 bin 779
Yüzde 45 16 bin 532 19 bin 450
Yüzde 50 17 bin 103 20 bin 121
Yüzde 55 17 bin 673 20 bin 791
Asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 30 zam gelmesi durumunda brüt 17 bin 438 TL, net 14 bin 882 TL olacak.

Zammın yüzde 35 oranında gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 18 bin 109 TL'ye yükselecek, net olarak ise 15 bin 392 TL olacak.

Yüzde 40 zam gelmesi durumunda ise brüt asgari ücret 18 bin 779 TL olacak, işçinin cebine ise 15 bin 962 TL girecek.

Yapılacak zammın yüzde 45'i bulması durumunda brüt asgari ücret 19 bin 450 TL olacak, net asgari ücret ise 16 bin 532 TL'ye yükselecek.

Zammın yüzde 50 oranında gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 20 bin 121 TL'ye yükselecek, net olarak ise 17 bin 103 TL olacak.


Asgari ücrete yüzde 55 zam gelmesi durumunda brüt 20 bin 791 TL, net 17 bin 673 TL olacak.

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