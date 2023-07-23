2023 YKS üniversite taban puanları ÖSYM 2-4 yıllık | YÖK ATLAS 2,4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal TYT, AYT atama taban puanları 2022

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Üniversite taban puanları 2023, lise mezunu adayların gündeminde yer alıyor. YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla YKS taban puanları ve kontenjanları en çok araştırılan konulardan birisi oldu. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarına göre tercih yapacak adaylar, hangi üniversitelerin son olarak en düşük (taban) ve en yüksek (tavan) kaç puanla alım yaptığını araştırıyor. ÖSYM Başkanı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS tercih işlemleri önümüzdeki hafta 27 Temmuz tarihinde başlayacak. Tercih ekranı 13 gün boyunca adayların erişimine açık olacak. Tıp, Mühendislik, İletişim, Hukuk, Sağlık, İktisat ve diğer fakülteleri tercih etmeye hazırlanan öğrenciler için bu yıl lisans bölümleri toplam kontenjanı 465 bin oldu. 2 yıllık ön lisans kontenjanları ise 388 bin oldu. Peki 2023 YKS taban puanları belli oldu mu? Üniversite taban puanı 2023 ne zaman açıklanacak? İşte, YKS başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları hakkında son durum…2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.YKS taban puanları için tablo 3 ve 4 oluşturuldu. En son 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları bulunuyor. Adaylar geçtiğimiz yılki taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek üniversite puanları hakkında fikir sahibi olabilirler. YÖK Atlas ile de üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara erişim sağlayabilirsiniz.YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.Üniversite sınav sonuçları, birçok öğrenci için hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu sonuçlar, öğrencilerin gelecekteki mesleklerini, eğitimlerini ve yaşam standartlarını belirleyebilir. Ancak, üniversite sınav sonuçlarına nasıl bakılması gerektiği konusunda bazı ipuçları vardır.Öncelikle, üniversite sınav sonuçlarınızı öğrendiğinizde, duygusal olarak tepki vermemeye çalışın. Sonuçlarınız beklentilerinizin altında veya üstünde olsa bile, sakin kalmak ve objektif olmak önemlidir. Sonuçlarınızı değerlendirirken, kendinize şu soruları sorun:Bu soruların cevapları, size sonraki adımlarınız için bir yol haritası sunabilir. Eğer sonuçlarınız hedeflediğiniz üniversite ve bölüme girmenize yetiyorsa, tebrikler! Başvuru sürecini takip edin ve hayalinizdeki eğitime ulaşın. Eğer sonuçlarınız alternatif üniversite ve bölümler için yeterliyse, seçeneklerinizi araştırın ve size en uygun olanı seçin. Eğer sonuçlarınız beklentilerinizin altında çıktıysa, üzülmeyin. Sınava tekrar hazırlanabilir veya farklı bir eğitim yolu seçebilirsiniz. Eğer sonuçlarınız beklentilerinizin üstünde çıktıysa, kendinizi kutlayın. Ancak, rehavete kapılmayın ve daha iyi fırsatları kaçırmayın.