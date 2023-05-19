Haber Tarihi: 19 Mayıs 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 17:26

2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih yap

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 3 Mayıs'ta başlayan MSÜ tercih işlemlerinin ardından sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin adresi üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih yap
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MSÜ tercih tarihleri, dün gerçekleştirilen sınavların ardından merak konusu oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen MSÜ 2023 sonuçları, yayınlanan sınav takvimine göre 27 Nisan günü açıklanacak. Ardından tercih süreci başlayacak. Sınava katılım sağlayan adaylar tercih sonuçlarını araştırıyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır? işte konu hakkında bilgiler... 
2023 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 MSÜ takvimi sonrasında, sınav sonuçları açıklanmış ve tercih işlemleri başlamıştı. MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında MSÜ tercihleri 3-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmaya başladı.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ TERCİHİ NEREDEN YAPILIYOR?

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

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