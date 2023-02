2023 kira artış oranı hesaplama, kira artış oranı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini 3 Ocak 2023 Salı günü açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre Aralık'ta tüketici fiyat artışı aylık bazda yüzde 1,18 ve yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.İŞYERİ KİRA HESAPLAMAMevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TLKira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %72,31Kira Artış Tutarı: 7.231,00 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 17.231,00 TLYıllık Yeni Kira Tutarı: 206.772,00 TLKira artışı; bir konutun veya işyerinin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından sözleşme ile başkasına devredilmesinde ödenen kira bedelinin belli aralıklarla arttırılmasıdır. Kiralanan konut veya işyerinin kira bedelinin belirli aralıklarla belirli oranda artırılmasına kira artış oranı denir. Ödenen kira miktarının enflasyon ve zorlaşan hayat şartları içerisinde düzenli olarak artırılması hakkaniyete uygun olacaktır. Konut ve işyerlerinde zam yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artışına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde ise kira artışı serbest bırakılmış ve tarafların kendi aralarında yapacağı sözleşmeye göre belirlenmesine izin verilmiştir. 2022 yılında getirilen kanun ile 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde artış bir önceki kiranın yüzde 25'ini geçemeyecektir. Kanun yürürlüğe girmeden önce kira artışlarında iki ihtimal söz konusuydu;Taraflar arasında anlaşma varsa anlaşma oranı kadar kira artmaktaydı. Ancak bu miktar bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalamasını geçemezdir.Taraflar arasında anlaşma yoksa gene tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranını geçmeyecek şekilde kişiler tarafından, anlaşma olmazsa hakim tarafından hakkaniyete göre belirlenmekteydi.Yapılan değişiklikler 08.06.2022 tarihinde kabul edilmiş olup 11.06.2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte eski uygulama da değişmiştir. Yeni uygulamada 01.07.2023 tarihine kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artışa %25 sınırı getirilmiştir. Madde hükmüne göre geçen seneye ait kira miktarının %25'i üzeri artışlar geçersiz sayılacaktır.Kiraya veren ile kiracı arasındaki kira sözleşmesine konu kiralananda uzayan kira dönemlerine ilişkin, kira bedelini artan enflasyona karşı korumak amacıyla, her kira döneminin bitiminde yapılan kira bedeli güncellemesine, kira artışı denilmektedir. Kiracı ve ev sahipleri için en önemli konulardan bir tanesi kira artışı neye göre yapılır ve nasıl hesaplanır. Kira tutarı çeşitli faktörlere bağlı olarak her yıl düzenli bir şekilde artış gösteriyor. Kiracıları korumak ve koşulların üstünde kira artışı yaşanmaması için 2022 yılında bu oran %25 ile sınırlandırılmıştır. Kira artışı hesaplama, bir süredir aynı konutta ya da iş yerinde kiracı olanlar için kira artışını belirlemek açısından, ilk defa ev kiralayacak olan kişiler için de sözleşme koşullarını belirleyebilmek açısından önemlidir.Konutta kira artışını sınırlayan düzenleme, 2022 yılında Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemeye göre; 11 Haziran 2022 tarihi ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde %25'ten fazla kira artışı yapılamayacak. Bu sınırlama ile konut kiralarının zam artış oranı %25'i geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. %25'i aşan sözleşmeler geçersiz sayılacaktır. Düzenleme kapsamında 1 yıl süre için, kira artış oranı hesaplanırken TÜFE yerine sabit oran uygulanacak. 12 aylık TÜFE ortalaması, yüzde 25'in altında olursa düşük olan oranda kira artışı yapılacak.Ocak 2023 Kira Artış Oranı Hesaplama;Mevcut Kira Bedeli: 6.000,00 TLKira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 1.500,00 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 7.500,00 TLYıllık Yeni Kira Tutarı: 90.000,00 TL