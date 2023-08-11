Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:35 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:35

2023 DGS geçiş bölümleri ve puanları ÖSYM: 2024 DGS ile geçiş yapılan bölümler

DGS ile geçiş yapılan bölümler merak DGS sonuçları öncesinde merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, iki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların sorguladığı konular arasında yer alıyor. Bu yıl 16 Temmuz tarihinde yapılan 2023 DGS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini DGS geçiş bölümlerine çevirdi. Peki, DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri?

2023 DGS geçiş bölümleri ve puanları ÖSYM: 2024 DGS ile geçiş yapılan bölümler
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2023 DGS geçiş bölümleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu. Peki, DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte ayrıntılar.  
2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden ulaşabilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2023 DGS ile dikey geçiş yapılabilecek tüm lisans bölümleri bu sayfamızda. Hangi bölüm mezunları hangi lisans bölümlerine DGS ile geçiş yapabilir tüm detaylarıyla bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

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