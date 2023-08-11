2023 DGS geçiş bölümleri ve puanları ÖSYM: 2024 DGS ile geçiş yapılan bölümler

2023 DGS geçiş bölümleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu. Peki, DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte ayrıntılar.16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden ulaşabilecek.Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.DGS ile dikey geçiş yapılabilecek tüm lisans bölümleri bu sayfamızda. Hangi bölüm mezunları hangi lisans bölümlerine DGS ile geçiş yapabilir tüm detaylarıyla bu sayfadan inceleyebilirsiniz.