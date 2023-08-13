15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta kapanacak, saat kaçta açılacak?

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 11 Kasım 2020 gününde planlı olarak kapatılacak. Bügün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacak ve belirli saatler arasında kapalı kalacak. Bununla birlikte şehir içinde bazı yollar da kapalı kalacak. Yollar saat kaçta açılacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta açılacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta kapanacak? detayları bulunuyor.Yapılan resmi açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta Formula 1 organizasyonu nedeniyle kapatılacak. 15 Temmuz Şehirler Köprüsü 11 Kasım 2020 günü saat 13:45'te kapatılacak.Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)Formula 1 organizasyonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü planlı şekilde kapatılacak ve bir süre sonra yeniden açılacak. Resmi açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 11 Kasım 2020 saat 16:00'da yeniden açılacak.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Nuhkuyusu Caddesi'nin alternatif yollar olacağı belirtildi. Yollar saat 13:45'te kapanacak ve yeniden açılacağı saat ise 16:00 olarak belirlendi.Açıklamada 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:"Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım,Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım,Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım,Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım,Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi."