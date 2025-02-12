13 Şubat tarihi yaklaşırken, "yarın okullar tatil mi?" ve "İstanbul'da okullar tatil mi?" soruları, özellikle İstanbul halkı, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. İstanbul'da okullar tatil mi, 13 Şubat itibariyle gündemdeki en önemli sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu haberimizde, 13 Şubat: Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? başlığı altında detaylı ve kapsamlı bilgiler sunuyoruz.



13 ŞUBAT: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Şu an itibariyle, 13 Şubat: Yarın okullar tatil mi? sorusuna ilişkin İstanbul'da henüz net bir resmi açıklama yapılmamıştır. İstanbul'da okullar tatil mi, ilgili yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda kesinlik kazanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği yetkilileri, İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna dair en güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirttiler. Bu nedenle, 13 Şubat itibariyle yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını almak isteyen vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip etmelidir.



12 ŞUBAT ÇARŞAMBA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?



12 Şubat Çarşamba günü için Valiliklerden tatil açıklamaları gelmeye başladı. İşte güncel kar tatili açıklamaları;



İSTANBUL



İstanbul Valisi Davut Gül'ün kar tatili açıklaması şu şekilde:



''İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.



Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.



Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.



Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır.''



ÇORUM



Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."



KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.



Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 12 Şubat Çarşamba günü için ara verildi.



Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.



SAMSUN



Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

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TEKİRDAĞ



Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.



Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde bugün okullar tatil edildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildi.



SİNOP



Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.



Kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir." Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

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