Haber Tarihi: 29 Eylül 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 15:31

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 okullar tatil mi?

85 yıl önce 10 Kasım günü kaybettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk bu sene de Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında şükranla anılacak. Milli yas günü olan 10 Kasım 2023 resmi tatil takviminde yer almıyor. 10 Kasım tatil olmadığı için okullar, bankalar açık olacak ve normal mesai saatleri ile işleyişine göre devam edecek.

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 okullar tatil mi?
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Bu sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü. Günün anlam ve önemine uygun çeşitli program ve anma törenleri yapılacak. Bu törenlerin 10 Kasım'ın Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte çalışanlar 10 Kasım tatil olacak mı sorusuna cevap arıyor.
10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

10 KASIM'DA OKULLAR, BANKALAR, PTT VE NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Okullar tatil olmayacak ancak düzenlenen törenlerle Atatürk anılacak. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.

* Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

* Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

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