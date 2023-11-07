Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 11:50 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 11:50

10 Kasım cuma günü okullar tatil mi? 10 Kasım 2023 resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında yurdun dört bir tarafında saygı ve minnetle anılacak. Bu önemli gün öncesinde, "10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar tatil mi?" Soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okulların durumu...

10 Kasım cuma günü okullar tatil mi? 10 Kasım 2023 resmi tatil mi?
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Büyük Önder Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü her yıl yurt genelinde çeşitli törenlerle anılmaktadır. Peki, "10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar ve işyerleri tatil mi?" İşte 10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı... 
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Türkiye'de Ulusal Yas günü olarak kabul edilirken resmi tatil takviminde ise yer almıyor. Bu yıl da yurdun dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk saygı, minnetle anılacak. Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek.
10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

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