10 Kasım cuma günü okullar tatil mi? 10 Kasım 2023 resmi tatil mi?

Büyük Önder Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü her yıl yurt genelinde çeşitli törenlerle anılmaktadır. Peki, "10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar ve işyerleri tatil mi?" İşte 10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı...10 Kasım Türkiye'de Ulusal Yas günü olarak kabul edilirken resmi tatil takviminde ise yer almıyor. Bu yıl da yurdun dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk saygı, minnetle anılacak. Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek.10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.