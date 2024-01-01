1 Ocak bugün otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, İETT ulaşım ücretsiz mi?

Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 31. Aralık yılbaşında 81 ilde çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenleniyor. Etkinlikler nedeniyle yollar da trafiğe kapatılırken toplu taşımada yoğunluk yaşanıyor. Bu doğrultuda, en çok merak edilen sorulardan birisi de "31 Aralık'ta bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu olarak öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından "İstanbul, Ankara İzmir Yılbaşında otobüs, metro, marmaray, metrobüs ve tramvay bedava mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 1 Ocak toplu taşıma tarifesine ilişkin detaylar...



1 OCAK 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.



YILBAŞINDA OTOBÜSLER, ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.



T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.



ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR AÇIK?



EGO'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızın yılbaşında toplu taşıma hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.



Kuruluşumuz Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2023 Pazar günü gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecektir



Raylı Sistem İşletmelerinde yapılan düzenlemeye paralel olarak EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 24.00'ten, 01 Ocak 2024 Pazartesi günü gece saat 02.30'a kadar vatandaşlarımızın ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla;



Metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 45 adet metro ring güzergâhında saat 02.30'a kadar 89 adet ilave servis planlaması yapılmıştır



Diğer taraftan, saat 00.00-05.00 aralığında 29 adet güzergâhta vermekte olduğumuz 108 adet gece servisi hizmeti, kesintisiz bir şekilde devam edecektir.



Ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinde Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.







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