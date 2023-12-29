1 Ocak 2024: Pazartesi okullar tatil mi?

2023 yılının son günleri yaşanırken yılbaşı tatiline dair araştırmalar hız kazandı. 1 Ocak 2024 tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, milyonlarca vatandaş o gün için tatil beklentisine girdi.

Yılbaşı gecesi yapılacak programların ardından yeni yılın ilk günü resmi kurumlara gitmek isteyen vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak'ta Okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler açık olacak mı?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık resmi tatil değil. Ancak bu sene 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

Bankalar 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00'de son işlemleri gerçekleştirecek. Bankalarda yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlanacak. İnternet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılıyor. Aynı zamanda eczaneler de nöbetçi eczaneler hariç kapalı olacak.

Kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günlerinden olan yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite ve bankalar) kapalı olacak.

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı