1 Nisan Pazartesi günü bankalar açık mı, tatil mi? 2024

1 Nisan'da bankalar açık mı ve çalışıyor mu sorusu pek çok vatandaş için kritik bir önem arz ediyor. Yatırımlarını ve planlarını takvime göre ilerletmek isteyen vatandaşlar, 1 Nisan'da bankaların kapalı olması halinde farklı alternatifler üretecek. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü bankalar açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1 Nisan Pazartesi günü bankaların kapalı olması yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bankaların işleyişi, Borsa İstanbul ile benzerlik taşıyor. Borsa İstanbul için de şu an herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor.