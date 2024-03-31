Haber Tarihi: 31 Mart 2024 14:38 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 14:38

1 Nisan okullar tatil mi? 1 Nisan pazartesi (yarın) okullar tatil mi?

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitimlerini sürdüren öğrenciler 1 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 31 Mart yerel seçimleri Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirilecek. Oy verme işlemleri, okullara kurulan sandıklarda yapılırken gözler okullara çevrildi. Seçimlerde görev yapacak kamu kurumu çalışanları seçimin ertesi günü 1 Nisan tarihinde idari izinli sayılacak. Sandıkların açılması, oy sayımının yapılması ve tutanakların hazırlanması gibi süreçler gece geç saatlere kadar okullarda tamamlanacak. Seçim sonrasında okulların eğitim öğretim faaliyetlerine hazır hale getirilmesi gerekiyor. Peki 1 Nisan okullar tatil mi? İdari izin kimleri kapsayacak? İşte, 1 Nisan Pazartesi okulların son durumu…

1 Nisan okullar tatil mi? 1 Nisan pazartesi (yarın) okullar tatil mi?
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Seçimlerde görev alan kamu çalışanlarının izinli olması kararının alınmasıyla gözler okullara çevrilişti. Milli Eğitim Bakanlığı seç sebebiyle valiliklere son dakika yazı dönderdi. Yerel seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona ererken oy dökümü ve sayımı işlemleri başlıyor. Oy verme süreci okullarda yapıldığından sandıkların açılması, oy sayımının yapılması. geçerliliklerinin kontrol edilmesi ve oy sayısının tutanaklara kaydedilmesi gibi işlemler sandıkların kurulu olduğu okullarda tamamlanıyor. İlçe seçim kuruluna oyların teslim edilmesine kadar geçen sürecin okullarda olması sebebiyle öğrenciler alınacak karara dikkat kesildi. Öğrencilerin yanı sıra birçok öğretmen seçimlerde çeşitli görevler üstlenecek. Peki Seçim sonrası okullar tatil mi? 1 Nisan okullar tatil mi oldu? İşte, seçim sonrası idari iznin detayları…

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Nisan tarihinde okulların tatil olması kararı alındı. Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda Eğitim kurumlarının 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genl Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde olduğu hatırlatıldı.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" denildi.

SEÇİM SONRASI ÖĞRETMENLER İZİNLİ Mİ?

Sandık kurullarında görev alan kamu personelleri için alınan karar duyuruldu. Seçimlerde sandık görevlisi, sandık başkanı, bina sorumlusu gibi görevlerde bulunan memurlar idari izinli sayılacak. 31 Mart yerel seçimlerinde tüm öğretmenler idari izinli sayılmayacak. İdari izin kapsamında olması için öğretmenlerin yerel seçimlerde görev alması gerekmektedir. Seçimlerde görev alacak memurlar, seçim görevlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

OY KULLANMA SAATLERİ BAZI İLLERDE 1 SAAT ERKENE ALINDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin mart ayında olması sebebiyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğuda bulunan 32 ilde oy verme saatlerini bir saat erkene aldı.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında İstanbul, Ankara, İzmir ve kalan diğer illerde oy verme saatleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.
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