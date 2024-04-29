1 Mayıs'ta müzeler ve saraylar açık mı, ücretsiz mi? 2024

1 Mayıs'ta müzeler ve saraylar açık mı sorusu 1 Mayıs tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1 Mayıs tatilini İstanbul'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar açık olan müze ve saraylar listesini merak ediyor. Müze ve sarayların bayram mesaileri araştırılırken Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Müzesi bayramda açık mı, ücretsiz mi merak ediliyor. İşte, 1 Mayıs'ta açık olan müze ve saraylar listesi 2024…

1 Mayıs'ta müzeler açık olacak.



1 MAYIS OKULLAR, ÜNİVERSİTE TATİL Mİ?



1 Mayıs'ta okullar ve üniversiteler tatil olacak.



1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?



1 Mayıs'ta Bankalar tatil olacak.



1 MAYIS BORSA AÇIK MI?



1 Mayıs'ta borsa kapalı olacak.



1 MAYIS HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?



1 Mayıs'ta hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek, eczaneler de ise nöbetçi eczaneler açık olacak.



1 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?



1 Mayıs'ta kargolar çalışmayacak.



1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?



1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil oluyor.







