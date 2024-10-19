Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 14:46 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 14:46

Wolverhampton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Wolverhampton-Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz

Wolverhampton-Manchester City maçı canlı izle | Wolverhampton - Manchester City maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır.Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Manchester City, 8. hafta mücadelesinde Wolverhampton deplasmanına konuk oluyor. Guardiola'nın öğrencileri, ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. 17 puan toplayan mavi-beyazlılar ligde ikinci sırada bulunuyor. Wolverhampton ise bu sezon beklentilerin uzağında kalırken ligin son sırasına demirledi. Sarı-siyahlılar 1 puanla 20. sırada yer alıyor. Peki Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolverhampton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Wolverhampton-Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Milli ara dönüşü Avrupa'da karşılaşmalar oynanmaya başlıyor. Premier Lig'de ise heyecan Wolverhampton - Manchester City mücadelesiyle devam edecek. Manchester City'i konuk ettiği son karşılaşmayı 2-1 kazanan Wolverhampton ev sahibi avantajını kullanarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Manchester City, Wolverhampton'a rakip olduğu son sekiz maçta 25 gol attı. Premier Lig'de oynadığı son 30 karşılaşmayı kaybetmeyen mavi-beyazlılar, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde Wolverhampton ve Manchester City karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele 20 Ekim pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.




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