Milli ara dönüşü Avrupa'da karşılaşmalar oynanmaya başlıyor. Premier Lig'de ise heyecan Wolverhampton - Manchester City mücadelesiyle devam edecek. Manchester City'i konuk ettiği son karşılaşmayı 2-1 kazanan Wolverhampton ev sahibi avantajını kullanarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Manchester City, Wolverhampton'a rakip olduğu son sekiz maçta 25 gol attı. Premier Lig'de oynadığı son 30 karşılaşmayı kaybetmeyen mavi-beyazlılar, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…





WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde Wolverhampton ve Manchester City karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele 20 Ekim pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.