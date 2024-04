Maaşların bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı konusunda kesin bir bilgi geldi. Ramazan Bayramı öncesi maaşların ödeme tarihleri tartışılmaya başladı. Nisan ayı memur ve emekli maaşı ödeme takvimi, Ramazan Bayramı nedeniyle merakla bekleniyor. 2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü kutlanacak. Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru, 9 günlük idari izin verileceğini belirtti. Her ayın 15'inde hesaplara geçen kamu çalışanlarının maaşları ve ayın 17 ile 26'sı arasında ödenen emekli maaşları, bayram tatili nedeniyle farklı bir düzenlemeye tabi olabilir. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Peki, Nisan ayı memur ve emekli maaşları ne zaman yatırılacak, erken mi yatırılacak?



NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?



Nisan ayı içerisinde memur maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Normal şartlarda her ayın 15'inde ödenen memur maaşları, bayram tatili nedeniyle farklı bir takvime tabi olabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, nisan ayı memur maaşları her zamanki gibi ayın 15'inde yatırılacak ve bayram öncesi erken ödenmeyecek.



Memur, sözleşmeli personel ve 4/B sözleşmeli personelin Nisan 2024 maaş ve ücretleri normal zamanında ödenecek. Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi erken ödeme beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ödemelere ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu.



Açıklama metninde, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın devamında, "Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama ve ödeme işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;



1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den nakit talebinin en geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.



Ancak, maaş hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma, muhasebe birimine gönderme ve nakit talebi işlemlerini herhangi bir nedenden dolayı bu sürede tamamlayamayan harcama ve muhasebe birimlerinin, söz konusu işlemleri en geç 08.04.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 15.30'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.



2- Maaş ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası,Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Yapı ve Kredi Bankası, ING Bank A.Ş, QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası Şubelerinden yapılan harcama birimlerinin maaş banka listeleri bankalara, 05.04.2024 Cuma günü saat 16.00'da; 08.04.2024 Pazartesi günü yine saat 16.00'da merkezden gönderilecektir.



3- Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır. Bilgilerini ve Nisan/2024 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim." denildi.



EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?



Emekli maaşlarının bayram öncesi ödeneceği veya sonrası ödeneceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda bayram öncesi maaş ödemelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.



Sonuç olarak, Nisan ayı maaşlarının bayram öncesinde normal zamanında ödeneceği, memur maaşlarının ayın 15'inde, emekli maaşlarının ise belirlenen tarihler arasında yatırılacağı öngörülüyor.

