YÖKDİL'in bu yılki ilk oturumuna 104 bin 485 aday katıldı. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav bugün saat 10.15'te başladı ve 13.15'te sona erecek. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak, sonuçları ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI



25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 25 Şubat 2024 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.





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