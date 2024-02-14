Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Bu sezon Bundesliga'da Leverkusen'in gölgesinde kalan Bayern Münih, Lazio deplasmanında kazanarak rövanş maçında avantajlı olarak sahaya çıkmak istiyor.

Lazio Bayern Münih maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Mücadele canlı olarak TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Bundesliga'da geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda ağır yara alan Bayern Münih'te rota Avrupa'ya çevrildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bayern Münih, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Alman devi, oynadığı karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

E Grubu'nda Atletico Madrid, Feyenoord ve Celtic ile mücadele eden Lazio grupta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayan İtalyan takımı, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Lazio Bayern Münih maçının şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio, Bayern Münih'i konuk etmeye hazırlanıyor. Bundesliga'da Leverkusen maçında ağır yara yalan Bayern Münih, Lazio karşılaşmasında taraftarlarına bunu unutturmak istiyor. Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu Manchester United, Galatasaray gibi takımların önünde lider olarak tamamlamıştı. Lazio ise İtalya Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında performans sergiliyor. Peki Lazio Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin şifresiz ekranlara geleceği kanal…Blue Sport 6 Live HDC More SuomiCosmote Sport 3 HDCytavision Sports 6 HDDAZN Canada ($/geo/R)DAZN Deutsch ($/geo/R)Digi Sport 2 Romania HDEXXEN Digital TürkiyeLiveScore [app] (ROI only)M+ Liga de Campeones 7MATCH! Arena HDNova Sport 4 Czech HDParamount+ USA ($/geo/R)Pickx+ Sports 3 HDPolsat Sport Premium 1 HDSport 24 At Sea ExtraStan Sport AustraliaStöd 2 Sport 3SuperSport LaLiga HDTNT Sports 2 HD UKTV2 Play NorgeTV4 Play+ SverigeViaPlay Baltic HDViaPlay Danmark HDZiggo Sport Docu