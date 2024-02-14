Haber Tarihi: 14 Şubat 2024 15:41 - Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 15:41

Lazio-Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Lazio-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz TV 8,5'te mi?

Lazio-Bayern Münih canlı izle şifresiz | Lazio-Bayern Münih maçı canlı TV 8,5 izle HD ücretsiz | Lazio-Bayern Münih maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati, futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Lazio-Bayern Münih şifresiz canlı izleme detayları...

Lazio-Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Lazio-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz TV 8,5'te mi?
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Lazio Bayern Münih maçının şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio, Bayern Münih'i konuk etmeye hazırlanıyor. Bundesliga'da Leverkusen maçında ağır yara yalan Bayern Münih, Lazio karşılaşmasında taraftarlarına bunu unutturmak istiyor. Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu Manchester United, Galatasaray gibi takımların önünde lider olarak tamamlamıştı. Lazio ise İtalya Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında performans sergiliyor. Peki Lazio Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin şifresiz ekranlara geleceği kanal…
LAZİO BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ


LAZİO BAYERN MÜNİH MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Romania HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Docu

LAZİO BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Bu sezon Bundesliga'da Leverkusen'in gölgesinde kalan Bayern Münih, Lazio deplasmanında kazanarak rövanş maçında avantajlı olarak sahaya çıkmak istiyor.

Lazio Bayern Münih maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Mücadele canlı olarak TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH SON DURUM

Bundesliga'da geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda ağır yara alan Bayern Münih'te rota Avrupa'ya çevrildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bayern Münih, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Alman devi, oynadığı karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

LAZİO SON DURUM

E Grubu'nda Atletico Madrid, Feyenoord ve Celtic ile mücadele eden Lazio grupta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayan İtalyan takımı, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

 
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