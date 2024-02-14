Lazio Bayern Münih maçının şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio, Bayern Münih'i konuk etmeye hazırlanıyor. Bundesliga'da Leverkusen maçında ağır yara yalan Bayern Münih, Lazio karşılaşmasında taraftarlarına bunu unutturmak istiyor. Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu Manchester United, Galatasaray gibi takımların önünde lider olarak tamamlamıştı. Lazio ise İtalya Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında performans sergiliyor. Peki Lazio Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin şifresiz ekranlara geleceği kanal… LAZİO BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ
LAZİO BAYERN MÜNİH MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;
Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Romania HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport Docu LAZİO BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Bu sezon Bundesliga'da Leverkusen'in gölgesinde kalan Bayern Münih, Lazio deplasmanında kazanarak rövanş maçında avantajlı olarak sahaya çıkmak istiyor.Lazio Bayern Münih maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Mücadele canlı olarak TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.BAYERN MÜNİH SON DURUMBundesliga'da geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda ağır yara alan Bayern Münih'te rota Avrupa'ya çevrildi.Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bayern Münih, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Alman devi, oynadığı karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.LAZİO SON DURUME Grubu'nda Atletico Madrid, Feyenoord ve Celtic ile mücadele eden Lazio grupta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayan İtalyan takımı, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.
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