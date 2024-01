En İyi Filmler 2024: Netflix En İyi Animasyon, Korku Filmleri

Filmseverlerin izlemek için sık sık aradığı 'En İyi Filmler' listesi için pek çok öneri mevcut. Biz de en iyi, unutulmaz, tarihe geçmiş, IMDb puanı yüksek filmleri listeledik. 2023 yılında izleyici ile buluşan Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş ve Oppenheimer de listeye girmiş durumda. Listenin 232. sırasında ise yerli bir film, 'Babam ve Oğlum' kendisine yer bulmuş durumda. Hafızanızı tazelemek istediğiniz ya da izlemeyi planladığınız film listesine bu filmleri de ekleyebilirsiniz. İşte izlemeyenlerin mutlaka izlemesi gereken birbirinden iyi film önerileri! IMDb puanı yüksek 250 film listesi liste şöyle: (Bu makalenin ardından en iyi korku filmleri ve en iyi komedi filmleri ile en iyi dram filmleri listelerimize de bakabilirsiniz)



ZİRVEYİ BIRAKMAYAN FİLM: ESARETİN BEDELİ



IMDb listesinin ilk sırasında uzunca bir süredir 1994 yapımı The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) bulunuyor. Başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı film IMDb'de 10 üzerinden 9.3 puanla tüm zamanların en sevilen filmi... Esaretin Bedeli'nde masum olduğunu iddia etmesine rağmen eşi ve sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla cezaevine giren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesi anlatılır.



Listenin ikinci sırasında yine 9.2 puan ortalamasıyla sinemanın unutulmazları arasına giren Baba yer alıyor. Mario Puzo'nun yazdığı romandan uyarlanan 1972 yapımı Baba'da yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola oturuyor. Başrolleri Marlon Brando ve Al Pacino paylaşıyor.



Listenin 3, 4 ve 5. sırasında 9 puan ortalamasıyla sırasıyla Kara Şövalye, Baba 2 ve 12 Öfkeli Adam yer alıyor.



Listenin 3. sırasında yer alan Kara Şövalye 2008 yapımı ve yönetmen koltuğunda Christopher Nolan oturuyor.



İlk filmin devamı olan Baba 2 listenin 4. sırasında ve 6 adet Oscar ödülünün sahibi olmuştu. Robert De Niro'nun En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldığı filmde genç Vito Corleone'nin nasıl mafya babası olduğu da anlatılıyor.



6. sırada yer alan Schindler'in Listesi, Oskar Schindler adlı Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını konu alıyor. Film Oscar'da 7 dalda ödül kazanmıştı.



EN İYİ FİLMLER REHBERİ



EN İYİ İLK 10



İşte okudukça izlemek isteyeceğiniz birbirinden güzel, en iyi 250 film ve IMDb puanları:



1. Esaretin Bedeli (1994) 9,3

2. Baba (1972) 9,2

3. Kara Şövalye (2008) 9,0

4. Baba 2 (1974) 9,0

5. 12 Öfkeli Adam (1957) 9,0

6. Schindler'in Listesi (1993) 9,0

7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) 9,0

8. Ucuz Roman (1994) 8,9

9. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) 8,8

10. İyi, Kötü ve Çirkin (1966) 8,8



11'DEN 50'YE EN İYİ FİLMLER



11. Forrest Gump (1994) 8,8

12. Dövüş Kulübü (1999) 8,8

13. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7

14. Başlangıç (2010) 8,8

15. Yıldız Savaşları: İmparator (1980) 8,7



YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE 13. SIRADA



16. Matrix (1999) 8,7

17. Sıkı Dostlar (Goodfellas) (1990) 8,7

18. Guguk Kuşu - One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 8,7

19. Yedi - Seven (1995) 8,6

20. Şahane Hayat (1946) 8,6

21.Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6

22. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (2023) (8,7)

23- Yıldızlararası - Interstellar (2014) 8,7



24- Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6



25. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) 8,6



26. Tanrı Kent (2002) 8,6



27. Hayat Güzeldir (1997) 8,6



28. Yeşil Yol (1999) 8.6



29. Yıldız Savaşları 4: Yeni bir umut (1997) 8.6



30. Terminatör 2: Mahşer Günü (1991) 8.5



31. Geleceğe Dönüş (1985) 8.5



32. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5



33. Piyanist (2002) 8,5



34. Sapık (1960) 8,5



35. Parazit (2019) 8,5



36. Gladyatör (2000) 8,5



37. Aslan Kral (1994) 8,5



38. Sevginin Gücü - Léon: The Professional (1994) 8,5



39. Geçmişin Gölgesinde - American History X (1998) 8,5



40. Köstebek - The Departed (2006) 8,5



41. Whiplash (2014) 8,5



42. Prestij (2006) 8,5



43. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5



Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2006 yapımı Prestij, birbirini alt etmeye çalışan iki sihirbazın hikayesini anlatıyor.



44. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,5

45. Harakiri (1962) 8,5

46. Casablanca (1942) 8,5

47.Oppenheimer (2023) 8.5



Christopher Nolan imzalı, 2023 yapımı bilim kurgu filmi "Oppenheimer"ın başrollerini Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon'un paylaşıyor. Atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini mercek tutan filmin konusu özetle şöyle: "New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, Fizikçi Julius Robert Oppenheimer ve ekibi uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirirler. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur ve ABD tarafından hedef haline gelir."



48. Can Dostum (2011) 8,5

49. Modern Zamanlar - Chaplin (1936) 8,5

50. Cennet Sineması (1988) 8,5



51'DEN 100'E EN İYİ FİLMLER

51. Bir Zamanlar Batıda - Once Upon a Time in the West (1968) 8,5

52. Arka Pencere - Rear Window (1954) 8,4

53. Yaratık (1979) 8,4



1954 YAPIMI REAR WINDOW 52. SIRADA



Başrollerde James Stewart ve Grace Kelly'nin yer aldığı Rear Window bir Alfred Hitchcock filmi. Bir başyapıt olan filmde özetle L.B. Jeffries, geçirdiği kaza sonucu bacağını kırar. Penceresinden komşularını izleyerek vakit geçiren Jeffries, komşusunun, karısını öldürdüğünden şüphelenir.



54. Şehir Işıkları (1931) 8,5



55. Kıyamet - Apocalypse Now (1979) 8,4



56. Akıl Defteri - Memento (2000) 8,4



57. Zincirsiz - Django Unchained (2012) 8,4 (2012) 8,4



58. Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları - Raiders of the Lost Ark (1981) 8,4



59. VOL·i - Wall-E (2008) 8,4



60. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4



61. Sunset Bulvarı (1950) 8,4



62. Zafer Yolları - Paths of Glory (1957) 8,4



63. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Avengers: Infinity War (2018) 8,4



64. Cinnet - The Shining (1980) 8,4



65- Büyük Diktatör The Great Dictator (1940) 8.4



66. Beklenmeyen Şahit - Witness for the Prosecution (1957) 8,4



67. Örümcek Evreninde - Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) 8,4



68. Aliens (1986) 8,4



JOKER 80 SIRADA...



Gotham City'de, zihinsel sorunları olan komedyen Arthur Fleck, toplum tarafından dikkate alınmaz ve kötü muamele görür. Daha sonra kanlı suç sarmalına başlar. Bu yol onu egosuyla yüz yüze getirir: Joker.



69. Soysuzlar Çetesi - Inglourious Basterds (2009) 8,4



70. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,4



71. Amerikan Güzeli (1999) 8,3



72. Doktor Garipaşk - Dr. Strangelove (1964) 8,4



73. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,3



74. Coco (2017) 8,4



75. Amadeus (1984)



DEFALARCA İZLENEBİLECEK FİLM: AMADEUS



Müzik konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olan Amadeus Mozart ile Saray bestecisi Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklanan film bir başyapıt. 1984 yapımı film listede 75. sırada.



76. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3



77. Das Boot (1981) 8,4



78. Cesur Yürek - Braveheart (1995) 8,3



79. Avengers: Endgame (2019) 8,4



80. Joker (2019) 8,4



81. Prenses Mononoke (1997) 8,3



82. Can Dostum - Good Will Hunting (1997) 8,3



83. Senin Adın (2016) 8,3



84. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3



85. 3 Idiots (2009) 8.4



86. High and Low (1963) 8.4



87. Yağmur Altında - Singin' in the Rain (1952) 8,3



88. Kefernahum - Capernaum (2018) 8.4



89. Bir Rüya İçin Ağıt - Requiem for a Dream (2000) 8,3



90. Oyuncak Hikayesi 3 (2010) 8,3



91. Gel ve Gör - Come and See (1985) 8,4



92. Yıldız Savaşları 6: Jedi'nin Dönüşü (1983) 8,3



93. Sil Baştan - Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 8,3



94. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3



95. The Hunt (2012) 8,3



96. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3



97. Ikuru - Yaşamak (1952) 8,3



98. Arabistanlı Lawrence (1962) 8,3



99. Yurttaş Kane (1941) 8,3



100. Bir Şehir Katilini Arıyor - M (1931) 8,3



101'DEN 250'YE EN İYİ FİLMLER

101. Garsiyoner - The Apartment (1960) 8.3



102. Gizli Teşkilat (North by Northwest) (1959) 8,2



103. Ölüm Korkusu - Vertigo (1958) 8,2



104. Çifte Tazminat - Double Indemnity (1944) 8,3



105. Amelie (2001) 8,2



Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet'nin beş dalda Oscar'a aday gösterilen 2001 yapımı film Amelie oldukça ses getirmişti. İçinizi ısıtacak bir film alıyorsanız Amelie'nin dünyasına yakından bakabilirsiniz.



106. Yaralı Yüz (1983) 8,2

107. Full Metal Jacket (1987) 8,2

108. Otomatik Portakal (1971) 8,2

109. İçimdeki Yangın - İçimdeki Yangın (2010) 8,3

110. Heat (1995) 8,3

111. Up (2009) 8.3

112. Hamilton (2020) 8.3

113. Bülbülü Öldürmek - To Kill a Mockingbird (1962) 8.3



114. The Sting (1973) 8.3

115. Bir Ayrılık - A Separation (2011) 8.3

116. Indiana Jones: Son Macera - Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 8.2

117. Metropolis (1927) 8.3

118. Zor Ölüm - Die Hard (1988) 8.2

119. Yerdeki Yıldızlar Like Stars on Earth (2007) 8.3

120. Kapışma - Snatch (2000) 8.2

121. Bisiklet Hırsızları - Bicycle Thieves (1948) 8.3

122. Los Angeles Sırları - L.A. Confidential (1997) 8.2

123. Taksi Şoförü Taxi Driver (1976) 8.2

124. 1917 (2019) 8.2



125. Çöküş - Downfall (2004) 8.2

126. Dangal (2016) 8.3

127. Birkaç Dolar İçin - For a Few Dollars More (1965) 8.2

128. Batman Başlıyor - Batman Begins (2005) 8.2

129. Top Gun: Maverick (2022) 8.3

130. Bazıları Sıcak Sever- Some Like It Hot (1959) 8.2

131. The Kid (1921) 8.2

132. The Wolf of Wall Street (2013) 8.2

133. Baba - The Father (2020) 8.2

134. Yeşil Rehber -Green Book (2018) 8.2



Nürnberg Davası, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek olaylara odaklanıyor.



135. Perde Açılıyor - All About Eve (1950) 8.2

136. Nürnberg Davası Judgment at Nuremberg (1961) 8.3

137. Truman Şov - The Truman Show (1998) 8.2

138. Kan Dökülecek - There Will Be Blood (2007) 8.2

139. Casino (1995) 8.2

140. Ran (1985) 8.2

141. Zindan Adası - Shutter Island (2010) 8.2

142. Pan'ın Labirenti - Pan's Labyrinth (2006) 8.2

143. Altıncı His - The Sixth Sense (1999) 8.2

144. Jurassic Park (1993) 8.2



Yayınlandığı dönem büyük ilgi çeken Akıl Oyunları, matematikçi John Nash'in gerçek hayat hikayesine odaklanıyor. Film ki önemli dalda Oscar ödülü kazanmıştı.



145. Affedilmeyen - Unforgiven (1992) 8.2

146. Akıl Oyunları - A Beautiful Mind (2001) 8.2

147. Altın Hazineleri - The Treasure of the Sierra Madre (1948) 8.2

148. Yojimbo (1961) 8.2

149. İhtiyarlara Yer Yok- No Country for Old Men (2007) 8.2

150. Kill Bill: Vol. 1 (2003) 8.2

151. Monty Python and the Holy Grail (1975) 8.2

152. Şey - The Thing (1982) 8.2

153. BüyüK Firar - The Great Escape (1963) 8.2

154. Rashomon (1950) 8.2

155. Kayıp Balık Nemo - Finding Nemo (2003) 8.2

156. Fil Adam - The Elephant Man (1980) 8.2

157. Chinatown (1974) 8.2

158. Yürüyen Şato - Howl's Moving Castle (2004) 8.2



159. Cinayet Var - Dial M for Murder (1954) 8.2

160. Rüzgar Gibi Geçti - Gone with the Wind (1939) 8.2

161. V for Vendetta (2005) 8.2

162. Kızgın Boğa - Raging Bull (1980) 8.1

163. Ateşten Kalbe Akıldan Dumana - Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 8.1

164. Tutsak - Prisoners (2013) 8.1

165. Gözlerindeki Sır - The Secret in Their Eyes (2009) 8.2

166. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok - Spider-Man: No Way Home (2021) 8.2

167. Ters Yüz - Inside Out (2015) 8.1

168. Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) 8.1

169. Kwai Köprüsü - The Bridge on the River Kwai (1957) 8.1

170. Trainspotting (1996) 8.1

171. Fargo (1996) 8.1

172. Warrior (2011) 8.1

173. Gran Torino (2008) 8.1

174. Sıkıysa Yakala - Catch Me If You Can (2002) 8.1

175. Komşum Totoro - My Neighbor Totoro (1988) 8.1

176. Milyonluk Bebek - Million Dollar Baby (2004) 8.1

177. Klaus (2019) 8.2

178. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011) 8.1

179. Cennetin Çocukları - Children of Heaven (1997) 8.2

180. Bıçak Sırtı - Blade Runner (1982) 8.1

181. 12 yıllık esaret - 12 Years a Slave (2013) 8.1

182. Gün Doğmadan Önce - Before Sunrise (1995) 8.1

183. Büyük Budapeşte Oteli - The Grand Budapest Hotel (2014) 8.1

184. Altına Hücum - The Gold Rush (1925) 8.1

185. Ben-Hur (1959) 8.1

186. Kayıp Kız - Gone Girl (2014) 8.1

187. Barry Lyndon (1975) 8.1

188. Rıhtımlar Üzerinde - On the Waterfront (1954) 8.1

189. Savaş Vadisi - Hacksaw Ridge (2016) 8.1

190. Babam İçin - In the Name of the Father (1993) 8.1

191. Cinayet Günlüğü - Memories of Murder (2003) 8.1

192. The General (1926) 8.1

193. Avcı - The Deer Hunter (1978) 8.1

194. Yaban Çilekleri - Wild Strawberries (1957) 8.1

195. Üçüncü Adam - The Third Man (1949) 8.1

196. Wild Tales (2014) 8.1

197. Dehşet Yolcuları - The Wages of Fear (1953) 8.2

198. Sherlock Jr. (1924) 8.2

199. Ölü Ozanlar Derneği - Dead Poets Society (1989) 8.1

200. Mad Max: Fury Road (2015) 8.1



201. Bay Smith Washington'a gidiyor - Mr. Smith Goes to Washington (1939) 8.1

202. Sevimli Canavarlar - Monsters, Inc. (2001) 8.1

203. Jaws (1975) 8.1

204. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin - How to Train Your Dragon (2010) 8.1

205. Mary and Max (2009) 8.1

206. Yedinci Mühür - The Seventh Seal (1957) 8.1

207. Ford v Ferrari (2019) 8.1

208. Gizli Dünya - Room (2015) 8.1

209. Büyük Lebowski - The Big Lebowski (1998) 8.1

210. Tokyo Story (1953) 8.1

211. Ratatuy - Ratatouille (2007) 8.1

212. Rocky (1976) 8.1

213. Otel Ruanda - Hotel Rwanda (2004) 8.1

214. Logan (2017) 8.1

215. Jeanne D'arc'ın Izdırabı - The Passion of Joan of Arc (1928) 8.1

216. Spotlight (2015) 8.1

217. Platoon (1986) 8.1

218. Terminatör - The Terminator (1984) 8.1

219. Jai Bhim (2021) 8.8

220. Gün Batmadan - Before Sunset (2004) 8.1



221. Rush (2013) 8.1

222. Network (1976) 8.1

223. Benimle Kal - Stand by Me (1986) 8.1

224. Hayatımızın En Güzel Yılları - The Best Years of Our Lives (1946) 8.1

225. The Exorcist (1973) 8.1

226. La haine (1995) 8.1

227. Oz Büyücüsü - The Wizard of Oz (1939) 8.1

228. Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) 8.1



229. Into the Wild (2007) 8.1

230. İnanılmaz Aile - The Incredibles (2004) 8.0

231. To Be or Not to Be (1942) 8.2

232. Babam ve Oğlum (2005) 8.2

233. Hachi: A Dog's Tale (2009) 8.1

234. Hizmetçi - The Handmaiden (2016) 8.1

235. Gazap Üzümleri - The Grapes of Wrath (1940) 8.1

236. Bugün Aslında Dündü - Groundhog Day (1993) 8.0

237. Cezayir Bağımsızlık Savaşı -The Battle of Algiers (1966) 8.1

238. Amores Perros (2000) 8.1

239. Rebecca (1940) 8.1



240. The Sound of Music (1965) 8.1

241. Cool Hand Luke (1967) 8.1

242. Pather Panchali (1955) 8.2

243. The Iron Giant (1999) 8.1

244. It Happened One Night (1934) 8.1

245. The Help (2011) 8.1

246. The 400 Blows (1959) 8.1

247. Persona (1966) 8.1

248. Life of Brian (1979) 8.0

249. Aladdin (1992) 8.0

250. Drishyam (2015) 8.2

Haber ile daha fazlasına ulaşın: