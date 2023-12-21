Haber Tarihi: 21 Aralık 2023 16:01 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:01

21 Aralık 2023: En uzun gece nedir, kaç saat sürüyor? | Yılın en uzun gecesi ne zaman, hangi gün, neden en uzun gece?

En uzun gece 21 Aralık mı, kaç saat sürüyor soruları 2023 yılının Aralık ayından en çok merak edilen konular arasında. 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre Güneş'e en uzak noktada bulunur ve bu gün gece, gündüze göre daha uzun sürdüğü için "en uzun gece" yaşanıyor. En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık aynı zamanda dünyanın ekseninin eğikliği nedeniyle Kuzey Yarım Küre'de kışın başlangıcını simgeliyor. Peki en uzun gece 21 Aralık mı? 2023 en uzun gece ne zaman, kaç saat, hangi gece? İşte tüm detaylar....

21 Aralık 2023: En uzun gece nedir, kaç saat sürüyor? | Yılın en uzun gecesi ne zaman, hangi gün, neden en uzun gece?
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En uzun gece 21 Aralık tarihinde yani bugün, bu gece yaşanacak. Kuzey yarımkürede kış gündönümü 21 Aralık Perşembe günü gerçekleşiyor. Kış Gündönümünde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede ise günler kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. Peki, en uzun gece 21 Aralık  mı? 2023 en uzun gece ne zaman, kaç saat, hangi gece? İşte 21 Aralık kış ekinoksuna dair bilgiler...

EN UZUN GECE 21 ARALIK MI?

"En uzun gece" ifadesi, kuzey yarımkürede kış gündönümüne (21 Aralık) yakındır. Bu tarihlerde, kuzey yarımkürede günler daha kısa, geceler ise daha uzundur. Ancak tam olarak "en uzun gece" kavramı, coğrafi konum ve yıl içindeki astronomik değişkenlere bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, 21 Aralık tarihi kuzey yarımkürede kış gündönümüdür ve bu tarih civarında gece en uzun sürede olur. Ancak, bu tarih ve saat, yerel coğrafi konumunuza ve güneşin doğuş ve batış saatlerine bağlı olarak değişir. 


EN UZUN GECE KAÇ SAAT?

Kuzey yarımkürede kış gündönümü, 21 Aralık civarında gerçekleşir ve bu dönemde gece en uzun sürede olur. Ancak, "en uzun gece"nin kaç saat sürdüğü, coğrafi konumunuza ve zaman dilimine bağlı olarak değişir.

Ekvatordan uzaklaştıkça ve kutuplara yaklaştıkça, gece ve gündüz süreleri daha belirgin bir şekilde değişir. Kutuplarda, bu dönemde günler aylarca süren karanlık olabilir.

Net bir saat verisi vermek zordur, çünkü bu konu coğrafi konum ve güneşin hareketi ile ilgilidir. Ancak genel olarak, kuzey yarımkürede kış gündönümünde gece süresi maksimuma ulaşır ve bu süre, güneşin günlük yörüngesine bağlı olarak günler ve haftalar içinde değişir.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE NEREDE YAŞANIR?

Türkiye'de en uzun gece, ülkenin en kuzey noktasında bulunan Sinop'ta yaşanır. Sinop'ta 21 Aralık'ta gündüz süresi 15 saat 6 dakika sürecek.

Dünyanın ekseninin eğikliği nedeniyle, Kuzey Yarım Küre'de 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Bu nedenle, Kuzey Yarım Küre'deki en kuzey şehirleri en uzun geceyi yaşar.

Sinop'tan sonra Türkiye'de en uzun geceyi yaşayan şehirler sırasıyla Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun'dur.

EN UZUN GECE NEDİR?

En uzun gece, kuzey yarımkürede kış gündönümü sırasında gerçekleşir. Kış gündönümü, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki eğik eğilimine bağlı olarak güneşin gökyüzündeki en düşük noktaya ulaştığı anı ifade eder. Bu olay, genellikle 21 Aralık civarında gerçekleşir.

Dünya'nın ekseni, ekliptik adı verilen bir düzlemde eğiktir. Ekliptik, Dünya'nın Güneş etrafında yaptığı yörünge düzlemidir. Eksenin eğikliği, mevsimlerin oluşmasına neden olan önemli bir faktördür. Kuzey yarımküre, kış gündönümü sırasında Güneş'e en çok eğik olduğu için bu dönemde güneş ışınları daha düşük bir açıyla gelir.

Kış gündönümü sırasında Kuzey Kutbu'na en çok eğik olan kuzey yarımküre, Güneş'in ışınlarına en az maruz kalır ve bu da günlerin daha kısa, gecelerin ise daha uzun olmasına yol açar. Bu nedenle, kuzey yarımkürede kış gündönümü sırasında en uzun gece yaşanır. Güney yarımküre için durum tam tersidir; bu dönemde Güney Kutbu'na daha çok güneş ışığı ulaşır, bu da en uzun günü ve kısa geceleri yaşatır.
 
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