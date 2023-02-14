Zemin Etüdü Nedir? Zemin Etüdü Nasıl Yapılır?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur.Parselin zemin emniyet gerilmesi, yer altı su seviyesi, parsele komşu yol ve parsellerin ne derecede etkileneceği, nihai temel alt kotu, drenaj önlemleri ve temel sızdırmazlığı ile ilgili öngörüler ve hesaplamalar ile parsele inşaa edilecek yapının projelendirilmesi sırasında müelliflere ışık tutacak olduğundan hayati öneme sahip olmaktadır. Ayrıca 4708 sayılı Kanunda zemin etüd raporu "ruhsat eki raporu" olarak tanımlandığı için raporun "Sonuç ve Öneriler" kısmı özenle gözden geçirilmelidir.Bir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü adı verilir.Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur.Zemin etüdü, özellikle zemin cinsi kapsamında çeşitli yöntemlerle yapılır. Bahse konu yöntemler arasında öne çıkanlar; sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olarak sıralanabilmektedir.Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur.Özellikle imara yeni açılacak bölgelerde, geniş alanların sismik mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yer seçimi gibi) ve yapılacak zemin etüdlerinde, kurallara uygun, doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklilik arz etmektedir.Zemin etüdü inşaatı başlayacak alanlarda yapılması gereken önemli uygulamalardan birisidir. Zemin etüdü jeoloji mühendisleri ve inşaat mühendisleri tarafından yapılır.Zemin etüdünde inceleme belirli aşamalar ile yapılır. Zemin etüdü şu şekilde uygulanmaktadır:- Zemin etüdünde ilk olarak uygulama yapacak sahalarda gerekli konular hakkında bilgi toplanır ve arsalar incelenir.- Daha sonra arsanın jeolojik, jeofizik ve geoteknik özellikleri belirlenmektedir.- Zemin etüdünde arsa zemininde sondaj çalışmaları yapılır.- Zemin sondaj çalışma esnasında dolgu kalınlığı, zemin profili özellikleri ve yer altı su seviyesi saptanmaktadır.- Ayrıca zemin etüdünde zeminden örnekler de alınır.- Son olarak yer altı radarları ile yer altı yapıları belirlenmektedir.