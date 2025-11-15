-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Yunanistan - İskoçya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Yunanistan - İskoçya maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 15 Kasım 2025 13:02 -
Güncelleme Tarihi:
15 Kasım 2025 13:02
Yunanistan - İskoçya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Yunanistan - İskoçya maçı canlı izle şifresiz
Yunanistan - İskoçya maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Yunanistan - İskoçya maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Yunanistan - İskoçya maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Yunanistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yunanistan - İskoçya maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Yunanistan ve İskoçya karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Yunanistan - İskoçya maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
YUNANISTAN - İSKOÇYA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Yunanistan - İskoçya maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. YUNANISTAN - İSKOÇYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ YUNANISTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Yunanistan, İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Yunanistan - İskoçya maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. YUNANISTAN - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yunanistan - İskoçya maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.