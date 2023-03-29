Haber Tarihi: 29 Mart 2023 10:37 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 10:37

YÖK üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler açılıyor mu?

YÖK üniversiteler mayısta açılacak mı, açılıyor mu sorusu son gelişmelerle takip ediliyor. YÖK daha önce hibrit eğitim mesajı verirken üniversitelerin açılış tarihi, 20 Şubat'ta bahar yarıyılına uzaktan başlayan önlisans ve lisans programı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurulu daha önce yaptığı açıklamada Nisan ayında yüz yüze eğitimin değerlendirileceğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında bir süre daha online eğitimin devam edeceğini ifade etti. Bu gelişme sonrası gözler Mayıs ayına çevrildi. YÖK'ün yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada verildiği hibrit eğitim modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Peki Nisanda üniversiteler yüz yüze açılacak mı, online mı devam edecek? Üniversiteler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

YÖK üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler açılıyor mu?
Abone Ol
Üniversitelerde eğitimlerini sürdüren milyonlarca öğrenci Kahramanmaraş depreminin ardından uzaktan eğitime başladı. Üniversitelerle ilgili değerlendirme kararının Nisan ayında yeniden ele alınacağı daha önce duyurulmuştu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelerle ilgili son durumu aktaran açıklamalar geldi. YÖK'e konuyla ilgili talimatlar verildiğine dikkat çeken Erdoğan, online eğitim devam edileceğini açıkladı. Şartların elverişli olması durumunda online ve yüz yüze eğitimin bir arada verildiği hibrit eğitimin değerlendirileceğini ifade eden Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Daha önce yapılan açıklamalarda Nisan ayı için karar alınması bekleniyordu. Peki Mayıs'ta üniversiteler açılacak mı? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklama 
YÖK ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında üniversitelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yükseköğretim Kurulu'na gerekli talimatların verildiğini ifade eden Erdoğan " . Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor" dedi.
Açıklamasının devamında şartların elverişli olması durumunda hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğini vurgulayan Erdoğan " Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Depremin etkilendiği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde konut çalışmalarına hız verildi.

Nisan ayında üniversitelerde online eğitimin devam etmesi bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu'nun Mayıs ayında depremzedelerin yerleştirildiği yurtların durumu ve bölgedeki şartlara göre hibrit eğitim seçeneğini değerlendirmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ AÇILACAK?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar şunları ifade etmişti;

Depremlerden hemen sonra uzaktan öğretim kararı aldıklarını, 2022-2023 bahar yarıyılında, talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkı getirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özvar, "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Galatasaray'da derbi öncesi hedef 4'te 4! Galatasaray Galatasaray'da derbi öncesi hedef 4'te 4!
Gedson Fernandes, Jorge Jesus'a karşı Beşiktaş Gedson Fernandes, Jorge Jesus'a karşı
Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel taktik Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel taktik
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl pazarlığı Türkiye Transferler Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl pazarlığı
Atiba Hutchinson'a özel görev Beşiktaş Atiba Hutchinson'a özel görev
Fernando Muslera'dan büyük özveri! Galatasaray Fernando Muslera'dan büyük özveri!
Luan Peres'ten F.Bahçe'ye kötü haber Fenerbahçe Luan Peres'ten F.Bahçe'ye kötü haber
Mauro Icardi suskunluğunu bozacak! Galatasaray Mauro Icardi suskunluğunu bozacak!
YÖK üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler açılıyor mu? Gündem YÖK üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler açılıyor mu?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan TFF'ye Türki öneri: "Yabancı sayılmasınlar"
2
Lionel Messi'den emeklilik açıklaması
3
Ferdi Kadıoğlu, bonservis rekorunu kıracak
4
Merih Demiral: "Kuntz ile ilgili konuşamam"
5
Zlatko Dalic: "Asla unutmayacağım"
6
Arsenal, Frankfurt'tan transfer istiyor; 30 milyon euro
7
Mehmet Büyükekşi'den Kuntz sözleri!

SON HABERLER

yukarı ok