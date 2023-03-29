YÖK üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler açılıyor mu?

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Üniversitelerde eğitimlerini sürdüren milyonlarca öğrenci Kahramanmaraş depreminin ardından uzaktan eğitime başladı. Üniversitelerle ilgili değerlendirme kararının Nisan ayında yeniden ele alınacağı daha önce duyurulmuştu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelerle ilgili son durumu aktaran açıklamalar geldi. YÖK'e konuyla ilgili talimatlar verildiğine dikkat çeken Erdoğan, online eğitim devam edileceğini açıkladı. Şartların elverişli olması durumunda online ve yüz yüze eğitimin bir arada verildiği hibrit eğitimin değerlendirileceğini ifade eden Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Daha önce yapılan açıklamalarda Nisan ayı için karar alınması bekleniyordu. Peki Mayıs'ta üniversiteler açılacak mı? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında üniversitelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yükseköğretim Kurulu'na gerekli talimatların verildiğini ifade eden Erdoğan " . Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor" dedi.Açıklamasının devamında şartların elverişli olması durumunda hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğini vurgulayan Erdoğan " Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Depremin etkilendiği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde konut çalışmalarına hız verildi.Nisan ayında üniversitelerde online eğitimin devam etmesi bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu'nun Mayıs ayında depremzedelerin yerleştirildiği yurtların durumu ve bölgedeki şartlara göre hibrit eğitim seçeneğini değerlendirmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar şunları ifade etmişti;Depremlerden hemen sonra uzaktan öğretim kararı aldıklarını, 2022-2023 bahar yarıyılında, talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkı getirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özvar, "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" ifadelerini kullandı.