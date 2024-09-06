YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2024 (ais.osym.gov.tr)

2024-YKS ek tercih ekranı 6 Eylül tarihi itibariyle açıldı. İlk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmayan öğrenciler, ek tercih işlemleriyle istedikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.