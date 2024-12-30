Haber Tarihi: 30 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 17:06

Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi 2025: Lezzetli ve Kolay Tarifler

Yılbaşı, sevdiklerinizle bir araya gelip sıcak bir atmosferde özel anları paylaştığınız bir dönemdir. Bu özel günleri daha da tatlandırmak için sofralarınızı renklendirecek, hem görsel hem de lezzet açısından şahane bir tarifimiz var: Yılbaşı Kurabiyesi!

Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi 2025: Lezzetli ve Kolay Tarifler
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Yılbaşı akşamı sofralarınızı süsleyebilecek kolay ve eğlenceli yılbaşı kurabiyesi tariflerini sizler için derledik.

Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi:

Malzemeler:

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 paket vanilin şeker

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

4 su bardağı un

Yapılışı:

Derin bir kaba oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını alın. Üzerine pudra şekerini ekleyip karıştırın.

Karışıma yumurtayı ekleyin ve iyice çırpın.

Vanilin şekerini, kabartma tozunu ve tuzu da ekleyip karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve şekil vermek için kurabiye kalıplarını kullanabilirsiniz.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğuduktan sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi Kolay ve Lezzetli!

Bu tarif, hem kolay yapılışıyla hem de muhteşem lezzetiyle öne çıkıyor. Yılbaşı sofralarınıza renk katacak tarçınlı yılbaşı kurabiyesi ile sevdiklerinize sürpriz yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine renkli şekerlemelerle süsleyebilir, istediğiniz motifleri kurabiyelerinize uygulayabilirsiniz. Sadece bir kurabiye tarifi değil, aynı zamanda yılbaşı atmosferini sofralarınıza taşıyan bir lezzet şöleni!

Tarifte kullanılan malzemeler kolayca bulunabilir ve pratik bir şekilde hazırlanabilir. Deneyerek, sevdiklerinizi bu enfes lezzetle buluşturabilir, yılbaşı gecenizi daha özel kılabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!
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