Yeni kabine ne zaman kurulacak? 2023 Kabine ne zaman belli olacak, toplanacak?

Yeni Bakanlar Kurulu (yeni kabine) üyelerinin ne zaman açıklanacağı, kesin olmayan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından merak ediliyor Buna göre; Yeni kabinenin, milletvekili kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, haziran ayı itibarıyla belli olması bekleniyor. Yeni kabine ne zaman belli kurulacak? Kabine ne zaman belli olacak, toplanacak?
YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?
Meclis, milletvekillerinin yeminin ardından Cumhurbaşkanı ve kabinesinin yeminine hazırlanacak. Seçim takvimine göre YSK 1 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonucunu açıklayacak ve sonucu Meclis'e gönderecek. Cumhurbaşkanı seçim kanununa göre, bu tarihten itibaren 3 gün içinde 13'üncü Cumhurbaşkanı Meclis'te yemin edecek. Bu takvime göre de yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en geç 4 Haziran'da yemin etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanınca atanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların da, cumhurbaşkanından bir gün sonra Meclis kürsüsüne çıkarak yemin edeceği kaydediliyor. MECLİS'TEN 3 MİLLETVEKİLİ BAKAN YAPILABİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanları hariç 15 bakan milletvekili oldu. Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ilgili "Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak" diyen Erdoğan'ın milletvekili seçilmiş sadece 3 isimle yoluna devam edebileceği konuşuluyor. Bu isimler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olarak sıralanıyor. Erdoğan'ın 3 dönem kuralı nedeniyle milletvekili adayı gösterilmeyen parti kadrolarından bazı isimleri de kabineye alabileceği konuşuluyor. BAKANLARA MECLİS'TE KOLTUK ARANIYOR
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev yapmış bakanların milletvekili seçildikten sonra Meclis'te nasıl bir görev üstleneceği de merak konusu. Bakanların AK Parti Grup yönetiminde grup başkanı ve grup başkanvekili, Meclis Başkanvekili ya da sayısı 19'u bulan ihtisas komisyonlarının başkanı olarak görevlendirilmesi sürpriz olmayacak.( Gazete Duvar) MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN ÜYELER
Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.
Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer
Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci
Ticaret Bakanı: Mehmet Muş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu