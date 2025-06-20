Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi

2024-2025 eğitim - öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.



Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Tüm gözler şimdi tatilin sona ereceği tarihe çevrildi



OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Üç ay sürecek yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Ardından da 2025-2026 eğitim dönemi başlayacak.



20 Haziran'da başlayan tatil, 8 Eylül'de sona erecek.



2025-2026 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu.



2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak.



YAZ TATİLİNDE ÖĞRENCİLERE MESLEKİ EĞİTİM VERİLECEK



MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde kurslar açacak.



Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.



Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.

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