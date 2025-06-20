Haber Tarihi: 20 Haziran 2025 18:02 - Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 18:02

Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yaz tatili başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Şimdi ise yaz tatilinin sona ereceği tarih ve yeni eğitim yılının başlama tarihi merak ediliyor. Peki, öğrencilerin yaz tatili ne zaman bitecek?

Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi
Abone Ol
2024-2025 eğitim - öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Tüm gözler şimdi tatilin sona ereceği tarihe çevrildi

OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Üç ay sürecek yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Ardından da 2025-2026 eğitim dönemi başlayacak.

20 Haziran'da başlayan tatil, 8 Eylül'de sona erecek.

2025-2026 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak.

YAZ TATİLİNDE ÖĞRENCİLERE MESLEKİ EĞİTİM VERİLECEK

MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde kurslar açacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Mame Thiam: 'Diouf, Fenerbahçe'ye imza atacak' Fenerbahçe Mame Thiam: "Diouf, Fenerbahçe'ye imza atacak"
Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi Gündem Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi
Barcelona'ya Williams transferinde engel! Barcelona Barcelona'ya Williams transferinde engel!
Fenerbahçe'de 3 isimle ayrılık kararı Fenerbahçe Fenerbahçe'de 3 isimle ayrılık kararı
Flick'ten Yamal'a mesaj Barcelona Flick'ten Yamal'a mesaj
Barcelona'da kaleye 25 milyonluk takviye Barcelona Barcelona'da kaleye 25 milyonluk takviye
Trabzonspor'da sağ beke Wagner Pina! Trabzonspor Trabzonspor'da sağ beke Wagner Pina!
Karşıyaka'dan tahliye açıklaması TFF 3. Lig Karşıyaka'dan tahliye açıklaması
MKE Ankaragücü'nden öğrencilere karne hediyesi Ankaragücü MKE Ankaragücü'nden öğrencilere karne hediyesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Cicinho'dan Fenerbahçe tavsiyesi: "Hiç düşünmeden giderdim"
2
Lemina'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz talip!
3
Antalyaspor'un Fenerbahçe'den iki hedefi!
4
Batagov için İngiltere'den sürpriz talip!
5
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e yeni görev!
6
Simone Inzaghi: "Osimhen'i istiyorum!"
7
Victor Osimhen'den transfer açıklaması!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.