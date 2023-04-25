YAZ TATİLİ İPTAL Mİ, NE ZAMAN 2023 | Bu yıl yaz tatili olacak mı, kaç gün kaldı? MEB son dakika açıklaması

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

"Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 14 Nisan tarihinde Nisan ayı ara tatiline girdi. Okullarda 2. ara tatil 23 Nisan Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak. Peki, Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, okulların kapanma tarihinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili son günlerde sorulan sorularla ilgili olarak "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" ifadelerine yer verdi. Buna göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.12 Eylül 2023 Okullarda birinci dönem başladı.14-18 Kasım birinci ara tatil uygulandı.23 Ocak-20 Şubat yarıyıl tatili yapıldı. (Deprem sonrası güncellendi)17-20 Nisan Okullarda ikinci ara tatil yapılacak.2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili kapsamında son ders zili 14 Nisan cuma günü çalacak.Son günlerde internet arama motorlarında ''Yaz tatili olmayacak mı?'' sorusu sıkça araştırılır oldu. Yaz tatilinin olmayacağına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.20 Nisan'da ara tatilin sona ermesinin hemen ardından üç günlük bayram tatili başlayacak. Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan cuma gününe denk geliyor.Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşecek. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.