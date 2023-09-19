Yalı Çapkını yeni (38) bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son (37) bölüm full izle!

Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV sevilen dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle! Yalı Çapkını 37. bölüm tamamı izle! Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran Yalı Çapkını yeni bölümü izle! Yalı Çapkını son bölüm seyret! Yalı Çapkını yeni bölüm tamamı! Donmadan Yalı Çapkını 938. bölüm seyret! 2021 Yalı Çapkını son bölüm STAR TV izle! Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Yalı Çapkını dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 37. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 37. bölümün ardından şimdi de Yalı Çapkını 38. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.Fenomen dizi yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Reyting rekortmeni diziden yeni bölüm ikinci fragmanı geldi.Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında Kaya annesi Nükhet'e, "Hepsiyle kaynaşacağım. Bunu sadece içlerindeki kötüyü açığa çıkarmak için yapacağım" diyerek planlarından bahsetti.Öte yandan gelini ve damadının nerede ve nasıl yaşayacağını merak eden Kazım soluğu yalıda aldı. "İşte hakiki, gerçek torun bu" diyerek Ferit'i gösterdi.Ferit'ten Kaya'ya unutulmayacak tokat!Seyran'ın Kaya'nın ayağına gitmesi üzerine Kaya, Ferit'e "Ben seni git dide daha iyi tanıyorum biliyor musun? Utangaç bir çocuksun. Mesele gelip benimle derdini açık açık konuşsan. Karını göndermesen" dedi.Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ferit, Kaya'ya yumruk attı.