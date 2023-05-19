Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye mi geliyor? Transferde adı Fenerbahçe ile Fildişi Sahilli golcü Wilfried Zaha hakkında bir gelişme yaşandı.İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, kulübün Zaha ile yeni sözleşme için görüştüğünü söyledi.Hodgson, "Kulüp Zaha ile yeni sözleşme için görüşmeler yaptı ve bu görüşmeler devam edecek. Sonucun ne olacağı ya da ne kadar ilerleyeceği konusunda hiçbir fikrim yok. Bir Palace taraftarı olarak tek umudum, onu gelecek sezon Crystal Palace için oynarken görebilmek" dedi.İngiliz teknik adam sözlerine, "Burası iyi bir kulüp, iyi bir takım. Takım giderek güçleniyor. Takımın potansiyeli büyük ve gelecek sezon, bu yıl yapabildiğimizden daha iyisini yapmaya çalışacağız. Tüm bunlar kalmayı istemek için çok iyi nedenler, ayrıca bu kadar efsane ya da ikonik bir oyuncuysanız, bu belki de kalmak için daha da teşvik edildi. Kalması için pek çok neden var" diye devam etti.Deneyimli hoca Zaha için son olarak, "Zaha şimdiden büyük bir miras bıraktı. Ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğu konusunda endişelenmesine gerek olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki oyuncu için temasa geçmiş ve menajerini İstanbul'a getirmişti. Zaha'nın menajeri Kadıköy'de oynanan Trabzonspor karşılaşmasını da tribünden takip etmişti.Crystal Palace''ın yıllık 11 milyon Euro brüt maaş teklifi (Vergiler düştükten sonra alan 6 milyon Euro) verdiği Zaha, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'dan ise 10 milyon Euro'luk bir teklif aldı. Zaha'nın ise Suudi Arabistan'a gitmek istemediği, Crystal Palace'tan ise iddialı bir kadro istediği için teklifi geri çevirdiği kaydedildi.Wilfried Zaha'nın Avrupa'da oynayabileceği ve şampiyonluk için mücadele edeceği bir kulüp aradığı, Fenerbahçe'nin görüşme teklifine ise sıcak baktığı öğrenildi.Zaha'nın kendisine talip olan kulüplerden ilk isteğinin; 10 milyon Euro imza parası, 5 milyon Euro yıllık maaş olduğu ileri sürüldü.Bu sezon 27 Premier Lig maçında 7 gol atıp 2 asist yapan Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, kariyerinde ise 305 Premier Lig maçına çıkıp 68 gol 43 asist kaydetti.