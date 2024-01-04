Western Union hangi bankalarda var? 2024

Western Union yurt dışından ülkemize para göndermek ve yurt dışına ülkemizden para transfer etmek için kullanılan bir hizmettir. Bu hizmete banka ve PTT şubelerinden ulaşmak mümkündür. Western Union'un sarı ile siyah renkten oluşan logosunun olduğu her yerden bu işlem yapılmaktadır.

Ülkemizde de hizmetini devam ettiren Western Union, PTT ve anlaşmalı olduğu banka şubeleri aracılığı ile hizmetini gerçekleştirmektedir. Memleketlerinden, ülkelerinden uzak olan kişilerin para göndermek amacı ile tercih ettiği bir hizmettir. Western Union, ülkemiz de PTT Bank, Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Fibabanka, Şeker Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde hizmet vermektedir.

Ayrıca bazı bankalar için şubelere gitmeye bile gerek yoktur. İnternet bankacılığı ya da mobil bankacılığı üzerinden de bu işlem rahatlıkla yapılmaktadır. Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank bu yönde internet bankacılığı hizmeti sunan bankalardır. Ayrıca Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası ATM'leri de kullanılarak para transferi yapılabilmektedir. Bu bağlamda bankaların bu hizmetleri sayesin de yurt dışı para transfer işlemi gerçekleştirilebilmektedir.



Western Union Nedir?



Para transfer hizmeti sunan bir ifadedir. Sadece ülkemiz de olmayıp hemen hemen dünyanın bütün ülkelerin de hizmet veren bir kuruluştur. Temel faaliyet konusu para transferi üzerine kurulmuştur. Güvenli ve yaygın ağı sayesin de ülkeler arası para transferi hizmetini gerçekleştirmektedir. Zaman kaybetmeksizin hemen yapılan para transferi dakikalar içerisin de hemen gerçekleşmektedir.

