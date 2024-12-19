Vitor Pereira, Wolverhampton'a imza attı!

Wolverhampton, Al-Shabab'da görev yapan Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Vitor Pereira, Wolverhampton'a imza attı!
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19 Aralık 2024 17:37
Son güncelleme 19 Aralık 2024 17:38
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Vitor Pereira, Avrupa'ya döndü.

Premier Lig ekibi Wolverhampton, Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz ekibinin, Portekizli teknik adam için Al Shabab'a 1 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği öğrendildi.

Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM ÇALIŞTI

Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı.

Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.


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