Vergi borcu affının ne zaaman yasalaşacağı ile ilgili detaylar belli oldu. Pazartesi günü Erdoğan'ın müjdesini verdiği vergi yapılandırması ile vergi daireleri, SGK, il özel idareleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacakları yeniden yapılandırılacak. Vergi borcu yapılandırma kanun teklifi hakkında ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, Vergi borcu affı ne zaman 2023 ne zaman yasalaşacak? Vergi borcu affı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte merak edilenler
VERGİ AFFI NE ZAMAN YASALACAK? RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?
Bakan Bilgin vergi borcunun ne zaman mecliste geleceği hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir. Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı. İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz." dedi.
VERGİ YAPILANDIRMASI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor. ÖDEMELER KAÇ TAKSİT OLACAK?
Bu Teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkarmamızdır. Böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz. VERGİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
2.000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık.
Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2.000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.
Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz.
Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır. Gelelim teklifte yer alan diğer bazı düzenlemelere.